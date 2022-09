"Hóa đơn may mắn" của ngành Thuế Gia Lai: Hình thành thói quen tiêu dùng văn minh

(GLO)- Nhằm khuyến khích người dân hình thành thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa, dịch vụ phải có hóa đơn chứng từ hợp pháp, Cục Thuế tỉnh Gia Lai đang triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn”. Toàn bộ hóa đơn điện tử (HĐĐT) có mã của cơ quan thuế, có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh sẽ được tham gia chương trình để lựa chọn trao giải thưởng theo từng quý.





Kể từ ngày 1-7-2022, HĐĐT đã được áp dụng trên toàn quốc. Tại Gia Lai, thời gian qua, việc áp dụng HĐĐT đã được hầu hết hộ cá nhân kinh doanh triển khai, tạo hiệu ứng tích cực từ phía người bán lẫn người mua. Ông Đặng Văn Cư-Chủ cửa hàng Trường Huy Phát (55 Đinh Tiên Hoàng, TP. Pleiku) cho biết: “Cửa hàng kinh doanh các thiết bị điện nước, máy móc ngành xây dựng. Hầu hết khách hàng đều yêu cầu xuất HĐĐT khi mua hàng. Khi xuất HĐĐT có mã của cơ quan thuế, cửa hàng càng yên tâm hơn vì đã có cơ quan thuế kiểm tra và xác thực hóa đơn hợp lệ. Toàn bộ hàng hóa kinh doanh tại cửa hàng cũng đều có hóa đơn chứng từ đầu vào. Điều này giúp cửa hàng nâng cao hiệu quả quản lý kinh doanh, lập báo cáo tài chính thuế”.

Cán bộ Chi cục Thuế TP. Pleiku tuyên truyền về chương trình “Hóa đơn may mắn” cho hộ kinh doanh trên địa bàn. Ảnh: Sơn Ca



Tương tự, ông Huỳnh Ngọc Thịnh-Chủ hộ kinh doanh Cơm gà Hải Nam (73 Hai Bà Trưng, TP. Pleiku) bày tỏ: “Với đặc thù lĩnh vực kinh doanh ăn uống, chúng tôi đã xuất HĐĐT cho khách hàng, rất thuận tiện cho cả đôi bên. Thông thường, các đoàn khách thuộc cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức đều yêu cầu xuất HĐĐT. Khách lẻ đi công tác thì lập bản kê tổng hợp để xuất HĐĐT một lần. Đối với cửa hàng, khi nhập hàng hóa đầu vào cũng yêu cầu bên bán cung cấp hóa đơn, những mặt hàng không có hóa đơn thì làm bảng kê có xác nhận để lưu chứng từ đầu vào”.



Theo đánh giá của cán bộ thuế quản lý địa bàn, việc áp dụng HĐĐT trong hoạt động kinh doanh đã được các hộ cá nhân kinh doanh tuân thủ nghiêm túc. Ông Lê Văn Hòa-cán bộ Đội Thuế Diên Hồng (Chi cục Thuế TP. Pleiku) thông tin: “Phường Diên Hồng có gần 1.200 hộ kinh doanh, trong đó có 86 hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai đủ điều kiện sử dụng HĐĐT. Có thể thấy, sau khi thực hiện Thông tư số 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, hầu hết các cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai đều đã nâng cao ý thức, trách nhiệm trong quản lý hóa đơn chứng từ đầu vào đầu ra; hầu hết các hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra đều đi kèm hóa đơn chứng từ”.



Nhằm khuyến khích người dân lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ để tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng, Cục Thuế tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn”. Toàn bộ HĐĐT có mã của cơ quan thuế, có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh đều được tham gia chương trình. Cơ cấu giải thưởng cho mỗi quý bao gồm: 1 giải nhất (trị giá 10 triệu đồng), 3 giải nhì (mỗi giải trị giá 3 triệu đồng), 5 giải ba (2 triệu đồng/giải) và 6 giải khuyến khích (1 triệu đồng/giải). Việc lựa chọn “Hóa đơn may mắn” được thực hiện theo nguyên tắc lựa chọn ngẫu nhiên hóa đơn của người nộp thuế do Cục Thuế quản lý trên hệ thống HĐĐT tập trung của ngành Thuế. Theo kế hoạch, Cục Thuế tỉnh sẽ tổ chức lễ trao thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” của quý II-2022, quý III-2022 vào giữa tháng 11 tới. Liên quan đến công tác phối hợp triển khai thực hiện chương trình này, ông Trần Phan Quốc Chương-Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP. Pleiku-cho hay: “Hiện nay, Chi cục yêu cầu các đội thuế xác định dữ liệu hóa đơn đủ điều kiện trên hệ thống “Hóa đơn may mắn” để triển khai thực hiện chương trình. Đồng thời, lên kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về chương trình đến người bán là tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn quản lý cũng như giúp người tiêu dùng hiểu rõ về lợi ích của việc lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ”.



Chương trình “Hóa đơn may mắn” được Tổng cục Thuế triển khai thí điểm 2 đợt trên cơ sở dữ liệu HĐĐT có mã của cơ quan thuế tại 6 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định. Về mục tiêu của chương trình được triển khai tại Gia Lai, bà Phạm Thị Bích-Phó Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế tỉnh) nhấn mạnh: “Thông qua việc triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn”, Cục Thuế tỉnh đặt mục tiêu phổ biến cho người tiêu dùng về lợi ích của việc lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ vừa bảo vệ quyền lợi của mình, vừa hình thành thói quen tiêu dùng thông minh. Song song với đó, khuyến khích người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng HĐĐT có mã xác thực của cơ quan thuế nhằm góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, phù hợp với xu thế phát triển hiện đại”.



SƠN CA