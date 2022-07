Ngành Ngân hàng huy động vốn tăng 25,5% so với cùng kỳ

(GLO)- Sáng 26-7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết công tác ngân hàng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành dự và chỉ đạo hội nghị.





Thừa ủy nhiệm của Thống đốc NHNN Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngân hàng Việt Nam cho các cá nhân. Ảnh: Sơn Ca

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Nghị-Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN)-Chi nhánh tỉnh-cho biết, trong 6 tháng đầu năm, tổng nguồn vốn huy động toàn tỉnh đạt 55.856 tỷ đồng, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 17% so với cuối năm 2021. Tổng dư nợ cho vay đạt 96.645 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm 1,4% so với cuối năm 2021. Chất lượng tín dụng tiếp tục được củng cố, tỷ lệ nợ xấu chỉ còn 1,35%/tổng dư nợ, giảm 0,85% so với cùng kỳ năm trước, giảm 0,69% so với cuối năm 2021. Ngành Ngân hàng tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 03/2022/TT-NHNN của NHNN Việt Nam.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Sơn Ca





Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Ngân hàng đã góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành cũng đề nghị ngành Ngân hàng bám sát tình hình, có kế hoạch đầu tư vốn tín dụng; tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ. Bên cạnh đó, tập trung ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết vấn đề khó khăn khi tiếp cận vốn tín dụng và xử lý tình trạng tín dụng đen, cho vay nặng lãi; tăng cường mối quan hệ phối hợp với các sở, ngành, tạo ra sự liên kết chặt chẽ trong công tác tham mưu tỉnh giải quyết các vấn đề liên quan.



Dịp này, tại hội nghị đã công bố các quyết định của NHNN Việt Nam về việc trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngân hàng Việt Nam cho các đồng chí: Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Đình Phương-Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Lộc-Chánh Văn phòng UBND tỉnh.



SƠN CA