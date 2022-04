Diễn biến mới vụ đánh bạc hơn 87.000 tỉ đồng có dấu hiệu rửa tiền

Công an xác định đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc do Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu cấu kết với một người Ấn Độ tên Bhatia Mohit có dấu hiệu rửa tiền, chuyển tiền ra nước ngoài.





Ngày 13-4, Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Huỳnh Long Bạch (SN 1991), Nguyễn Đắc Quý (SN 1994, cùng ngụ quận Gò Vấp), Huỳnh Long Nhu (SN 1993, ngụ quận Tân Bình) và Phạm Thị Mai Ngân (SN 1985, ngụ quận Phú Nhuận) cùng 37 người khác về 2 tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc".





Theo công an, băng nhóm tội phạm hoạt động rất tinh vi



Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu đã cấu kết với nhiều người khác vận hành, chỉ đạo điều hành hai sàn giao dịch Swiftonline.live và Nagaclubs.



Hai sàn giao dịch này hình thành và hoạt động từ giữa năm 2021 dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính bằng tiền kỹ thuật số Ethereum (ETH), Tether coin (USDT) theo mô hình đa cấp. Những người tham gia sàn giao dịch này sử dụng tiền kỹ thuật số và nếu rủ thêm người khác cùng chơi sẽ có hoa hồng.





Các đối tượng lúc bị công an bắt



Công an xác định đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc do Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu cấu kết với một người Ấn Độ tên Bhatia Mohit có dấu hiệu rửa tiền, chuyển tiền ra nước ngoài. Tổng cộng, băng nhóm này đã thu hút 25 triệu tài khoản tham gia với số tiền dùng chơi đánh bạc là 87.612 tỉ đồng.



Ngày 4-11-2021, sau nhiều tháng theo dõi, Ban Chuyên án tính "cất vó" các đối tượng. Tuy nhiên, 2 sàn giao dịch Swiftonline.live và Nagaclubs lại bất ngờ ngưng hoạt động và Huỳnh Long Nhu, Phạm Thị Mai Ngân tính cao chạy xa bay ra nước ngoài.



Trước tình hình này, Ban Chuyên án đã ém quân để tiếp tục giữ vững kế hoạch. Ngay trong chiều 5-11, khi nhận được tin sàn giao dịch tiếp tục hoạt động, Ban Chuyên án đã ra quân đồng loạt, tạm giữ trong trường hợp phạm tội quả tang đối với Phạm Thị Mai Ngân, Huỳnh Long Nhu và 57 đối tượng khác. Khi đồng bọn sa lưới, Huỳnh Long Bạch và Nguyễn Đắc Quý cũng bỏ trốn và bị bắt tại quận 7.





Công an thu giữ nhiều tang vật



Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP HCM, cho biết khi phá án đã triển khai 20 tổ trinh sát đặc nhiệm với hành trăm cán bộ, chiến sĩ có cả cảnh sát cơ động mới bắt được quả tang. Số đối tượng trong vụ án bị bắt gần như trọn vẹn và công an đang tiếp tục đấu tranh, củng cố hồ sơ để xử lý tiếp.



Theo Phó Giám đốc Công an TP HCM, băng nhóm này phạm tội rất tinh vi, sử dụng siêu công nghệ "Blockchain", lưu trữ và truyền tải thông tin bằng các khối, được liên kết với nhau.



Ngoài ra, các đối tượng còn dùng thủ đoạn người tham gia đánh bạc phải tạo tài khoản, liên kết ngân hàng mua tiền ảo với lời hứa nếu thua sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả. Người chơi còn bị đổi sàn, đổi sòng và có người còn bị mất tiền khi thực hiện giao dịch.



Khi số lượng người tham gia nhiều, các đối tượng sẽ cho đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo và tránh sự điều tra, xử lý của cơ quan chức năng. Việc phá án đòi hỏi phải có trí tuệ, mày mò, học hỏi và áp dụng hàng loạt biện pháp nghiệp vụ.

Theo Bài và ảnh: PHẠM DŨNG (NLĐO)