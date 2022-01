Ngân hàng đáp ứng nhu cầu rút tiền mặt dịp tết Nguyên đán 2022

(GLO)- Các chi nhánh ngân hàng thương mại tăng tần suất tiếp quỹ, đồng thời có phương án xử lý các sự cố liên quan nhằm đảm bảo hệ thống máy ATM/CDM hoạt động thông suốt khi số lượng giao dịch tiền mặt gia tăng đột biến trong dịp Tết Nguyên đán 2022.





Agribank Đông Gia Lai có 6 máy ATM/CDM đặt tại địa bàn TP. Pleiku và 24 máy đặt tại các huyện, thị xã. Tổng số thẻ đang hoạt động của toàn chi nhánh lên tới 128 ngàn thẻ. Để đảm bảo an toàn, hiệu quả, thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán 2022, Giám đốc Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường cung ứng lượng tiền mặt phục vụ nhu cầu của khách hàng. Theo đó, Chi nhánh bố trí đầy đủ cán bộ giao dịch xử lý ngay yêu cầu của khách hàng tại quầy trong thời gian làm việc; cử cán bộ trực hỗ trợ khách hàng trong thời gian nghỉ Tết; thực hiện bảo trì tất cả các máy ATM.

Các chi nhánh ngân hàng thương mại đã tăng tần suất tiếp quỹ để đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu rút tiền mặt của người dân. Ảnh: Sơn Ca

Ông Phan Tiến Thu-Giám đốc Agribank Đông Gia Lai-thông tin: “Riêng tại địa bàn TP. Pleiku và thị xã An Khê, khách hàng có thẻ ATM do Agribank phát hành nếu có nhu cầu nộp tiền vào tài khoản có thể đến máy CDM của Agribank để thực hiện ngay, tránh giữ nhiều tiền mặt không đảm bảo an toàn. Ngoài ra, để phục vụ khách hàng truyền thống, Chi nhánh thực hiện mở cửa thu tiền vào ngày 3-3 (mùng 3 Tết).



Tương tự, Vietcombank Gia Lai hiện có 32 máy ATM được phân bổ trên địa bàn TP. Pleiku và các huyện: Chư Sê, Chư Prông, Đak Đoa với khoảng 27.000 khách hàng sử dụng thẻ ATM. Ông Nguyễn Minh Tuân-Phó Giám đốc Chi nhánh-cho biết: “Nhu cầu rút tiền mặt sẽ tăng cao trong khoảng thời gian cận Tết. Do đó, Chi nhánh luôn theo sát tình hình, nhu cầu của khách hàng để chuẩn bị phương án tiếp quỹ đầy đủ, đảm bảo phục vụ giao dịch rút tiền trong dịp Tết”. Xuyên suốt quan điểm chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước không để hoạt động của máy ATM bị gián đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022, Vietcombank Gia Lai đã niêm yết số điện thoại đường dây nóng tại tất cả các máy ATM để khách hàng có thể liên hệ ngay khi cần.



Còn tại 21 máy ATM của BIDV Gia Lai trên địa bàn TP. Pleiku, Đak Đoa, Đak Pơ và thị xã An Khê bình quân lên tới 12.601 giao dịch/máy ATM/tháng; doanh số rút tiền đạt 275 tỷ đồng/tháng; doanh số chuyển khoản đạt 15 tỷ đồng/tháng. BIDV Gia Lai cũng là đơn vị có số lượng thẻ cao nhất khu vực Tây Nguyên, bao gồm 1.163 thẻ tín dụng quốc tế, 1.952 thẻ ghi nợ quốc tế, 97.000 thẻ ghi nợ nội địa. Bà Phạm Thị Thu Thủy-Phó Giám đốc BIDV Gia Lai-cho biết: “Chi nhánh đã chuẩn bị phương án tiếp quỹ dự phòng trong cả những ngày nghỉ, ngày lễ, Tết và phân công cán bộ kỹ thuật túc trực 24/7 để hỗ trợ xử lý hệ thống ATM luôn vận hành thông suốt”.



Theo bà Thủy, Chi nhánh phối hợp với đơn vị bảo trì cũng như các nhà mạng để khắc phục sự cố kỹ thuật, giảm thiểu lỗi mất kết nối đường truyền, hạn chế tối đa các trường hợp để máy hết tiền, ngừng phục vụ. Cùng với đó, ưu tiên xử lý nhanh các giao dịch lỗi, tự động hoàn trả tiền cho khách hàng trong thời gian sớm nhất, bố trí cán bộ xử lý kịp thời các trường hợp ATM nuốt thẻ của khách hàng; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi bất hợp pháp như lắp đặt thiết bị sao, trộm cắp thông tin thẻ tại máy ATM, nâng cao cảnh giác với các hoạt động tội phạm sử dụng thẻ ATM để kịp thời cảnh báo đến khách hàng.



SƠN CA