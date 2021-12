Ngân hàng không được ngừng hỗ trợ, từ chối giao dịch đối với thẻ ATM "đời cũ"

Ngân hàng Nhà nước không có quy định về việc dừng hoặc từ chối giao dịch thẻ đối với khách hàng sử dụng thẻ ghi nợ nội địa (ATM) công nghệ từ đang lưu hành.





Ngày 30-11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức chuyển mạch thẻ, bù trừ điện tử thẻ về việc triển khai áp dụng tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa.



Văn bản được NHNN đưa ra nhằm làm rõ một số thông tin được người dùng thẻ quan tâm về việc "các thẻ ATM công nghệ từ (thẻ từ) sẽ chính thức bị ngừng hỗ trợ và không được chấp nhận trên các điểm giao dịch trên toàn quốc dựa theo Thông tư 41".



Để bảo đảm an toàn, an ninh và ngăn ngừa, hạn chế các thiệt hại có thể phát sinh trong quá trình cung ứng, sử dụng dịch vụ thẻ, thời gian qua, NHNN đã ban hành một số quy định liên quan đến hoạt động thẻ, trong đó, nêu rõ lộ trình chuyển đổi sang công nghệ chip đối với thiết bị chấp nhận thẻ (máy ATM, POS) và các thẻ từ nội địa do tổ chức phát hành thẻ tại Việt Nam phát hành.



Các ngân hàng khuyến khích khách hàng chuyển đổi sang thẻ ATM chip nội địa để tăng tính bảo mật, an toàn



"Để đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi sang thẻ chip nội địa, Thông tư 19 (đã được sửa đổi, bổ sung) quy định trách nhiệm của tổ chức phát hành thẻ trong thực hiện lộ trình chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip nội địa đang lưu hành và dừng phát hành thẻ từ sau thời điểm 31-3-2021. Không có quy định về việc dừng hoặc từ chối giao dịch thẻ đối với thẻ từ nội địa đang lưu hành (thẻ đang còn thời hạn sử dụng) do các tổ chức phát hành thẻ tại Việt Nam phát hành. Không có quy định về việc từ chối chấp nhận giao dịch thẻ đối với thẻ từ đang lưu hành" - văn bản của NHNN nêu.



Vì vậy, NHNN yêu cầu các tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ cần rà soát quy định pháp luật, hợp đồng hoặc thỏa thuận với chủ thẻ về việc phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng, bảo đảm giao dịch thẻ diễn ra thông suốt, an toàn, không ảnh hưởng đến chủ thẻ và không đưa ra các chính sách, quy định trái với quy định pháp luật về hoạt động thẻ ngân hàng.



Ngoài ra, các tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ sẽ phối hợp với Chi hội Thẻ ngân hàng, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Công ty CP Thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas) xây dựng và ban hành quy định chuyển đổi trách nhiệm trong việc thực hiện chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip nội địa, chính thức áp dụng từ 1-1-2022.



Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, trong thông báo gửi tới khách hàng, một ngân hàng thương mại cho biết những thẻ ATM có dải băng từ mặt sau (thẻ từ) sẽ bị ngừng hỗ trợ và không được chấp nhận tại các điểm giao dịch trên toàn quốc.



Quy định này được ngân hàng này đưa ra theo Thông tư 41 của NHNN và để tiếp tục sử dụng thẻ ATM, ngân hàng này khuyến khích khách hàng đổi sang thẻ chip nội địa. Thông tin này khiến nhiều người đang sử dụng thẻ từ, chưa chuyển đổi sang thẻ chip lo lắng.

Theo Thái Phương (NLĐO/Ảnh: Lam Giang)