Hoa hậu tráo đồng hồ Rolex 2 tỉ: Squid game phiên bản đời thật?

Hoa hậu Vietnam Continents 2018 đã bị cảnh sát hình sự tạm giữ về hành vi trộm cắp chiếc đồng hồ Rolex trị giá 2 tỉ đồng. Nợ nần và thua lỗ khi đầu tư tiền ảo... đã khiến cô làm liều.





Tín dụng đen và những "ngân hàng cột điện" xuất hiện ở khắp mọi nơi với lãi suất "cắt cổ" đang tạo ra những Squid game phiên bản đời thật. Ảnh: Bích Ngọc





Lã Kỳ Anh, và anh N.M.T quen và sau đó yêu nhau qua mạng. Khi được giới thiệu chiếc Rolex của bạn trai có giá đến 2 tỉ, cô đã lên kế hoạch đánh tráo.



Lén chụp ảnh, sau đó tìm mua một chiếc Rolex hàng fake với giá 13 triệu đồng, ngày 11.9, cô đến nhà N.M.T lén đánh tráo trong lúc anh T ngủ.



Vài ngày sau, anh N.M.T phát hiện đồng hồ là hàng giả nên trình báo công an.



Từ hình ảnh chiếc Rolex đắt tiền được rao trên mạng công an đã tìm ra thủ phạm. Hoa hậu thừa nhận hành vi trộm cắp vì thua lỗ trong việc đầu tư tiền ảo nên trộm đồng hồ để bán lấy tiền trả nợ.



Đọc bản tin ngắn trên báo mà cứ tưởng đang xem phim Squid game (trò chơi con mực) phiên bản Việt.



Hwang Dong Hyuk, đạo diễn của bộ phim đứng top 1 ở 90 quốc gia trên toàn thế giới này từng rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Trong khoảnh khắc ấy, ông vụt nghĩ đến “Một trò chơi nguy hiểm với phần thưởng khổng lồ, chắc chắn mình sẽ tham gia”. Và Squid game thai nghén trong chính quãng thời gian đen tối ấy.



Hình như nợ nần, nhất là những món vay tín dụng đen lãi mẹ đẻ lãi con - là cái gánh nặng đến khủng khiếp, khiến người ta không còn lối thoát.



Trên báo, CEO của chuỗi F88 Phùng Anh Tuấn nhìn nhận: Tín dụng đen, ở Việt Nam hay Hàn Quốc, cũng như chân dung các nhân vật trong phim Squid Game- đều giống nhau ở khía cạnh: không còn chỗ nào khác để vay, bắt buộc phải tìm đến tín dụng đen.



Bản chất của tín dụng đen là cho vay dựa trên niềm tin, không có tài sản đảm bảo, đổi lại, phải chịu mức lãi suất rất cao. Và khi không thể thanh toán được các khoản nợ thì không tránh khỏi những hành xử liên quan đến "bạo lực xã hội".



Câu chuyện “tìm lối thoát” bằng chiếc đồng hồ 2 tỉ có lẽ được chú ý khi vì nhân vật chính đội trên đầu vương miện. Trong khi, ngoài xã hội, những “nhân vật” con mực không phải là hiếm.



365%, thậm chí 1.000%: Đây là những mức lãi suất “cắt cổ” mà công an đã phát hiện trong thực tế.



Đợt dịch bệnh lần thứ 4 cũng đã thêm 15,4 triệu người, nâng tổng số bị mất việc làm, giảm thu nhập lên tới hơn 28,2 triệu người. Một con số chưa từng có.



Có lẽ, để tránh một “trò chơi con mực” phiên bản đời thật, khó khăn tài chính và vay nợ tín dụng cá nhân nên được đặt thành một vấn đề xã hội, để “việc làm”, và “xoá bỏ tín dụng đen” trở thành những chìa khoá mang tính lối thoát.



https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/hoa-hau-trao-dong-ho-rolex-2-ti-squid-game-phien-ban-doi-that-963120.ldo

Theo ANH ĐÀO (LĐO)