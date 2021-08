Sử dụng hóa đơn điện tử: Nhiều lợi ích

(GLO)- Việc sử dụng hóa đơn điện tử giúp người dân và doanh nghiệp giảm thiểu chi phí, rút ngắn thời gian, đồng thời tăng cường khả năng bảo mật, bảo quản hóa đơn một cách tối ưu, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế.





Tính đến hết quý I-2021, Gia Lai có 1.753/6.697 hộ kinh doanh, doanh nghiệp, tổ chức sử dụng hóa đơn điện tử, đạt tỷ lệ 26,7%. Qua thời gian triển khai, hầu hết các đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử đều đánh giá là tiện ích hơn so với hóa đơn giấy. Bà Trần Thị Hoàng Anh-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Phương Di Gia Lai-cho hay: “Năm 2019, chúng tôi đăng ký sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử do VNPT cung cấp. So với hóa đơn giấy thì hóa đơn điện tử có nhiều ưu thế hơn do có sẵn phần mềm, chỉ cần đăng nhập là có thể xuất hóa đơn cho khách hàng cũng như kiểm tra, lưu trữ rất thuận tiện. Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh hiện nay, việc sử dụng hóa đơn điện tử nhằm hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp với khách hàng”.

Cục Thuế tỉnh Gia Lai tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp để giúp người nộp thuế sớm tiếp cận, sử dụng hóa đơn điện tử. Ảnh: Sơn Ca



Tương tự, ông Đinh Quốc Dũng-Kế toán trưởng Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai-nhận xét: “Từ tháng 10-2019, Công ty đã chủ động cài đặt phần mềm của Viettel để sử dụng hóa đơn điện tử. Do đặc thù hoạt động kinh doanh mở rộng ra các tỉnh thành miền Trung-Tây Nguyên nên khi sử dụng hóa đơn điện tử, chúng tôi thấy rất thuận tiện khi xuất hóa đơn gửi qua email là các đại lý nhận được ngay”.

Qua thực tế sử dụng hóa đơn điện tử tại cơ quan, anh Trịnh Minh Hoàng-kế toán Báo Gia Lai-cho biết: “Từ tháng 4-2020, cơ quan đã bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử. Cơ quan đã chủ động phối hợp với Viettel để được cung cấp dịch vụ, hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử. Sau một thời gian sử dụng, chúng tôi nhận thấy hóa đơn điện tử rất thuận tiện, nhanh gọn và chính xác hơn trong giao dịch với khách hàng”.



Ngày 19-10-2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP khuyến khích các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin nên áp dụng chứng từ điện tử trước ngày 1-7-2022. Cục Thuế tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 565/KH-CTGLA với mục tiêu từ ngày 1-4 đến 31-12-2021, phấn đấu đạt 60% số doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử.



Tính đến nay, huyện Đak Đoa đã có 73 đơn vị phát hành hóa đơn điện tử, đạt 56,1%; huyện Mang Yang có 54 đơn vị phát hành hóa đơn điện tử, đạt 57,44%. Ông Hoàng Phi Dũng-Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Đak Đoa-Mang Yang-thông tin: “Ngay từ tháng 10-2020, Chi cục đã có văn bản đề nghị người nộp thuế chuyển hóa đơn giấy sang sử dụng hóa đơn điện tử. Lãnh đạo Chi cục đã triển khai các văn bản hướng dẫn về hóa đơn điện tử, tổ chức tuyên truyền rộng rãi, yêu cầu các đội kiểm tra đôn đốc doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử”.



Còn tại Chi cục Thuế huyện Đức Cơ, tính đến đầu tháng 8-2021 đã có 77 đơn vị phát hành hóa đơn điện tử, đạt 62% kế hoạch. Ông Nguyễn Công Thạch-Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Thuế Đức Cơ-cho biết: “Hiện vẫn còn một số doanh nghiệp sử dụng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử do còn tồn đọng hóa đơn giấy tự đặt in. Ngoài ra, một số doanh nghiệp có quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh nhỏ hoặc siêu nhỏ còn hạn chế do thiết bị, máy móc nên chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử”.



Thời gian qua, ngành Thuế phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để tuyên truyền, đào tạo, hỗ trợ người nộp thuế. Đồng thời, Cục Thuế tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tuyên truyền về hóa đơn điện tử cho người nộp thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tính đến đầu tháng 8-2021, toàn tỉnh có 4.619 doanh nghiệp, đơn vị đang sử dụng các hình thức hóa đơn, trong đó có 2.459 doanh nghiệp thông báo phát hành hóa đơn điện tử, đạt tỷ lệ 53,23%. Bà Phạm Thị Bích-Phó Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế tỉnh) cho biết: “Đơn vị luôn theo sát tiến độ triển khai hóa đơn điện tử, liên tục cập nhật và kịp thời xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện. Với kết quả như hiện nay, Cục Thuế nâng mục tiêu phấn đấu đợt 1 (đến cuối năm 2021) đạt 70% số doanh nghiệp có sử dụng hóa đơn điện tử”.



SƠN CA