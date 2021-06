Vàng bị bán tháo, 'bay' hơn 4%, có nên mua vào?

Có dấu hiệu hoảng loạn của giới đầu cơ khi giá vàng lao dốc và đây là cơ hội mà theo nhiều chuyên gia uy tín, nhà đầu tư có thể cân nhắc để mua vào.



Giá vàng trong nước cao hơn thế giới 4,8 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng lao dốc sau những tuyên bố của FED - Ảnh Ngọc Thắng



Phiên giao dịch ngày 17.6 tại thị trường quốc tế ghi nhận cuộc "tháo chạy" của nhà đầu tư đối với vàng, sau khi Cục Dữ trữ liên bang Mỹ (FED) đưa ra các dự báo kinh tế, cho thấy khả năng tăng lãi suất 2 lần vào năm 2023. Chỉ số USD và trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ lập tức tăng giá mạnh, còn vàng thì lao dốc.

Cụ thể, hợp đồng vàng tương lai có mức giảm tỷ lệ phần trăm lớn nhất, thậm chí còn lớn hơn ngày 8.1.2021, khi các lực lượng thị trường đẩy kim loại quý xuống thấp hơn 4,18%. Có thời điểm vàng tương lai, hợp đồng giao dịch tích cực nhất trong tháng 8.2021 ở mức 1770.90 USD/ounce, giảm ròng 90,50 USD/ounce hay 4,85%.



Tuy nhiên, George Milling-Stanley, Chiến lược gia vàng trưởng tại State Street Global Advisors, cho biết các nhà đầu tư không có gì phải lo sợ về FED và không nên quá chú ý đến những dự báo còn 2 năm nữa. “Tôi đang xem xét thị trường vàng ngay bây giờ và tôi nghĩ đây có thể là thời điểm tốt để mua vào", Milling-Stanley nói.



Theo chuyên gia này, có nhiều đợt bán ra hoảng loạn trong những ngày qua và hành vi này khó có thể kéo dài hơn nữa. “Về cơ bản, thị trường chứng kiến lạm phát cao hơn và lãi suất cao hơn, nhưng họ hoàn toàn bỏ qua thực tế rằng các đợt tăng ít nhất là 2 năm nữa. Rất nhiều thứ có thể xảy ra trong 2 năm”, Milling-Stanley nói thêm và cho rằng một khi làn sóng bán tháo hoảng loạn này kết thúc, vàng sẽ vẫn ở vị trí tốt để đẩy trở lại trên 1.900 USD/ounce và đạt mức cao kỷ lục trên 2.000 USD/ounce vào cuối năm.



Nhà đầu tư hoảng loạn tháo chạy khỏi vàng - Ảnh; Ngọc Thắng







Các tổ chức tài chính lớn trên thế giới cũng đang đánh giá, sự gia tăng lạm phát gần đây sẽ không bền vững. Nền kinh tế đang phục hồi sau một sự kiện chưa từng có. Không có mô hình nào có thể dự đoán chính xác điều gì sẽ đến tiếp theo.



Mặc dù nền kinh tế tiếp tục phục hồi sau những tác động tàn phá của đại dịch Covid-19 nhưng không có dấu hiệu đang quá nóng. Nhìn dữ liệu lịch sử có thể thấy, 50 năm qua, khi lạm phát ở mức trên 5% một năm, lợi tức trung bình của vàng vẫn đạt hơn 16%. Ngoài ra, ngay cả khi FED bắt đầu chu kỳ tăng lãi suất mới trong 2 năm kể từ bây giờ, vàng vẫn có thể hoạt động tốt.



Theo biểu đồ kỹ thuật, vàng đạt mức thấp nhất 1.767,30 USD/ounce đã chạm đến ngay mức thoái lui Fibonacci, nếu giảm tiếp về ngưỡng hỗ trợ 1.730 USD/ounce. Tuy nhiên, nếu thuận lợi, vàng có thể vượt 2.000 USD/ounce theo biên độ của Fibonacci vào cuối năm.



Tại thị trường trong nước, giá vàng SJC mua vào - bán ra sáng nay, 18.6, giảm 100.000 đồng/lượng so với cuối phiên trước. Đầu phiên giao dịch Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 56,15 triệu đồng/lượng, giá bán ra là 56,75 triệu đồng/lượng, cùng giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cuối phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá bán đang cao hơn giá mua 600.000 đồng/lượng.



Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 56,15 - 56,75 triệu đồng/lượng, cùng giảm 150.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch ngày 17.6. Chênh lệch giá mua - bán vàng đang ở mức 600.000 đồng/lượng.

Theo TIÊU PHONG (TNO)