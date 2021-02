Người người tấp nập mua vàng đón ngày Thần Tài

Sát ngày Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng), nhiều người đã đi mua vàng lấy may hoặc đặt hàng online, doanh nghiệp cũng tung hàng loạt sản phẩm vàng độc, lạ…





Theo ghi nhận của phóng viên, một xu hướng nổi bật của thị trường vàng Tết Tân Sửu là lượng khách đã bắt đầu đến mua vàng lấy may dịp Thần Tài hoặc đặt hàng online rồi chờ ngày mùng 10 tháng Giêng sẽ tới lấy sản phẩm vàng.



Đại diện Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) cho hay từ khoảng 2 ngày nay, lượng khách đến giao dịch bắt đầu tăng so với thời điểm trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Khách chủ yếu mua các sản phẩm vàng liên quan đến ngày Thần Tài như vàng miếng nửa chỉ Xuân Phú Quý PNJ, các sản phẩm Chiêu Tài Đắc Lộc bằng vàng 18K hình tượng Tỳ Hưu, Thiềm Thừ, Kim Mao…



Nhiều khách đã mua vàng lấy may sát ngày Thần Tài. Trong ảnh: Khách mua vàng tại PNJ sáng 19-2

Sản phẩm miếng vàng 0,5 chỉ được nhiều người chọn mua





Nhân viên Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cũng cho hay từ chiều mùng 7 Tết đến sáng nay, lượng khách đến giao dịch bắt đầu tăng mạnh so với ngày trước.



Năm nay, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên một số khách đã mua vàng lấy may trước ngày Thần Tài hoặc đặt hàng online nhằm hạn chế tiếp xúc.



"Khách đặt hàng trước mùng 7 Tết sẽ được giao trong ngày Thần Tài ở khu vực TP HCM, trừ vàng miếng. Hiện công ty ghi nhận lượng khách đặt online tăng cao so với ngày thường" - đại diện PNJ nói và cho biết thêm trong ngày vía Thần Tài, PNJ sẽ mở cửa toàn hệ thống vào lúc 6 giờ sáng và đóng cửa sau 11 giờ đêm để đáp ứng tốt nhất nhu cầu người tiêu dùng.



Theo Tập đoàn DOJI, dịp Thần Tài năm 2021 rơi đúng vào thời điểm dịch Covid có những diễn biến phức tạp, do đó doanh nghiệp đã chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp phòng dịch an toàn để người dân mua sắm an toàn tại hệ thống gần 200 trung tâm, điểm bán trên toàn quốc vào Mùng 9 và 10 tháng Giêng.



Hàng trăm ngàn sản phẩm đa dạng về kiểu dáng và mẫu mã, với hình tượng chính là Kim Ngưu - Trâu vàng được DOJI đưa ra sản phẩm Kim Ngưu Phát Lộc, Kim Ngưu Chiêu Tài… Các sản phẩm với trọng lượng đa dạng: 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ, 10 chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu mua vàng cầu may của người dân. Tất cả sản phẩm này được mua/bán theo giá vàng SJC và đổi ngang giá với SJC.



Ngoài ra, DOJI cũng triển khai kênh mua bán vàng vật chất trực tuyến eGold, khách có thể mua vàng Thần Tài qua kênh online bằng tài khoản eBank của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank).



Tính đến 12 giờ 30 ngày 19-2, giá vàng SJC tại TP HCM được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 55,8 triệu đồng/lượng, bán ra 56,35 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 150.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.



Giá vàng trang sức, vàng nhẫn 24K các loại ổn định quanh 54,2 triệu đồng/lượng mua vào, 54,8 triệu đồng/lượng bán ra, thấp hơn vàng SJC khoảng 1,5 triệu đồng/lượng.



Giá vàng trang sức giảm chậm hơn vàng SJC và giá thế giới, trong bối cảnh sát ngày Thần Tài nhu cầu mua các sản phẩm vàng thường tăng cao.

Thái Phương.

