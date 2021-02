Giá vàng hôm nay 9.2: Tăng "chóng mặt" trong ngày cận Tết

Giá vàng hôm nay 9.2, giá vàng trong nước tăng mạnh. Vàng được dự báo có triển vọng tích cực trong dài hạn.





Giá vàng trong nước



Giá vàng SJC Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào 57,00 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 57,62 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 550.000 đồng/lượng bán ra so với thời điểm đóng cửa phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giá bán vàng vẫn đang cao hơn giá mua 620.000 đồng/lượng.



Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 56,90- 57,60 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng vẫn đang duy trì ở mức 700.000 đồng/lượng.



Giá vàng Thế giới tăng nhẹ và hiện trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 1.835 USD/oz. Quy đổi theo giá USD tại Vietcombank, 1 USD = 23.040 VND, giá vàng thế giới tương đương 50,93 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 5,55 triệu đồng/lượng ở thời điểm hiện tại.



Giá vàng hôm nay 9.2. Ảnh minh hoạ: Phan Anh.



Dự báo giá vàng



Giá vàng tiếp tục nhảy vọt trong bối cảnh giá dầu thô tăng lên 58 USD/thùng, USD suy yếu so với nhiều đồng tiền khác. Nhu cầu vàng vật chất có xu hướng tăng ở Châu Á - nơi lực mua ở Trung Quốc sôi động trước thềm Tết Nguyên đán.



Theo các chuyên gia, vàng tăng vọt do đồng USD giảm nhanh sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nhấn mạnh sự cần thiết của gói cứu trợ 1.900 tỉ USD. Nếu gói kích thích này được thông qua, thị trường kinh tế Mỹ sẽ có những khởi sắc trong năm mới.



Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) nước này khẳng định không thu hẹp quy mô nới lỏng tiền tệ trong giai đoạn hiện nay, mà đảm bảo tính linh hoạt của chính sách để BoJ có thể nhanh chóng ứng phó với các cú sốc đối với nền kinh tế trong tương lai.



Từ lâu, BoJ vẫn duy trì lãi suất ngắn hạn ở mức âm 0,1% và lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm ở mức khoảng 0%, với mục đích duy trì lãi suất ở mức thấp và ổn định để hỗ trợ cho nền kinh tế. Tuy nhiên, dịch COVID-19 đã khiến BoJ gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện mục tiêu nâng tỉ lệ lạm phát lên 2% mà ngân hàng trung ương này đã đặt ra từ năm 2013.



Chỉ số Nikkei 225 của Nhật trong phiên 8.2 lần đầu tiên trong lịch sử đã vượt ngưỡng 29.000 điểm.



Giá vàng hôm nay còn thúc đẩy bởi nhiều nền kinh tế Châu Á chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ kéo dài. Nhiều nhà đầu tư đẩy mạnh các giao dịch chốt lời khi thị trường chứng khoán tăng mạnh và dịch chuyển dòng tiền sang các tài sản an toàn.



Vàng tăng giá cũng do mặt hàng có quan hệ mật thiết với vàng là dầu tăng mạnh. Giá dầu Brent lên mức cao nhất trong một năm qua, tiến sát mốc 60 USD/thùng trong phiên 8.2 nhờ lực đẩy từ thỏa thuận cắt giảm sản lượng và những kỳ vọng về các biện pháp kích thích kinh tế của Mỹ.



Vàng được dự báo có triển vọng tích cực trong dài hạn do vẫn được hỗ trợ bởi chính sách tiền tệ và tài khóa siêu lỏng lẻo trên toàn cầu. Tuy nhiên, kim loại quý này cũng sẽ phải cạnh tranh với triển vọng lạm phát tăng và lợi suất trái phiếu tăng.



Nhu cầu vàng vật chất có xu hướng tăng lên ở khu vực Châu Á, nhất là tại Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên đán.

https://laodong.vn/tien-te-dau-tu/gia-vang-hom-nay-92-tang-chong-mat-trong-ngay-can-tet-879058.ldo



Theo PHƯƠNG THẢO (LĐO)