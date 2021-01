Vay 1 tỉ, đòi nợ 30 tỉ đồng

Dù dư nợ cho vay tiêu dùng lên đến 1,8 triệu tỉ đồng nhưng tín dụng đen (TDĐ) vẫn lộng hành dưới các hình thức khác nhau.



Tín dụng đen lộng hành cuối năm - Ảnh: Ngọc Thắng



Ép ghi giấy nợ hàng chục tỉ đồng



Tại tọa đàm “Nhận diện, đẩy lùi hoạt động tín dụng đen” do báo Người Lao động tổ chức ngày 20.1, một nạn nhân vay nặng lãi tên Đ.T.T.L (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) kể : "Trong năm 2019, một số người và nhóm người quen biết tôi ngỏ ý đưa vốn cho tôi mượn với lãi suất 1,5 – 1,75 %/ngày. Tôi đóng lời mỗi ngày và có trả gốc từ từ cho họ hoặc bạn bè, người thân của họ đều đặn bằng chuyển khoản. Khi công việc trục trặc, tôi xin họ cho tôi thời gian xử lý, ngưng đóng tiền lời thì họ lập tức đến nhà gây sức ép tôi ghi giấy mượn nợ với những số tiền rất lớn lên đến 33 tỉ, 6 tỉ, 7 tỉ…, đồng thời quay phim, chụp ảnh tôi và con gái tôi mới 7 tuổi đưa lên mạng xã hội. Song song đó, họ dùng những video đã quay cùng hình ảnh, sao kê ngân hàng, các giấy tờ liên quan để thưa tôi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến cơ quan công an. Gia đình tôi nhận được nhiều đe dọa, các nhóm giang hồ liên tục nhắn tin và gọi điện xúc phạm...”. Trong các đối tượng mà bà Đ.T.T.L vay, có người cho vay 1 tỉ đồng, lãi suất 1,5 %/ngày nhưng một thời gian sau, nhóm này đòi tiền lên đến 6 tỉ, rồi 30 tỉ đồng. Bà Đ.T.T.L đã nghĩ đến việc tìm đến cái chết khi thấy việc tố cáo tín dụng đen của mình như “trứng chọi đá”.



Tín dụng đen vẫn có đất sống dù các tổ chức tín dụng (TCTD) hiện đang cho vay tiêu dùng ngày càng tăng. Bà Vũ Thu Giang – Phó Vụ trưởng Vụ tín dụng Ngân hàng Nhà nước VN cho biết các tổ chức tín dụng (gồm ngân hàng, công ty tài chính…) đã cho nền kinh tế vay trên 9,2 triệu tỉ đồng, tăng 12,13% so với cuối năm 2019. Trong đó, đẩy mạnh cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, cho vay tiêu dùng với dư nợ đạt gần 1,8 triệu tỉ đồng, chiếm trên 20% dư nợ nền kinh tế, tăng khoảng 7,4% so với cuối năm 2019. Ông Nguyễn Thành Phúc - Phó Tổng giám đốc Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE CREDIT) cho biết trong 10 năm hoạt động, số dư cho vay 61.000 tỉ đồng, số lượng khách hàng 15 triệu người, cho vay mới 4.500 – 7.000 tỉ đồng/tháng, chiếm 50% thị phần, như vậy số lượng cho vay mỗi tháng rất lớn từ thị trường.



Tiến tới xóa bỏ tín dụng đen



Theo ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), mục tiêu thời gian tới là phải đẩy lùi và tiến tới xóa bỏ tín dụng đen. Đẩy lùi tín dụng đen được NHNN coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng thời gian qua. Tín dụng đen tranh giành với các tổ chức chính thức, ép cán bộ của TCTD đi chỗ khác để chúng cho vay. Chính vì vậy, các TCTD cần phục vụ đầy đủ hơn nhu cầu vốn tiêu dùng của người dân. Chú trọng cho vay tiêu dùng trong thời gian tới nhưng đã cho vay thì phải có điều kiện chứ không thể cho vay đánh đề hay làm những việc pháp luật không cho phép. Còn đối với cho vay tiêu dùng để chữa bệnh, con đi học… thì TCTD sẵn sàng cho vay.



Mạng lưới các TCTD rất rộng, cả ngân hàng nhà nước và cổ phần, hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, ngân hàng chính sách xã hội mở gói cho vay tiêu dùng với lãi suất thị trường sẽ hiệu quả hơn, tổ chức tài chính vi mô giải quyết nhu cầu đối với người nghèo. Người nghèo sống rất uy tín, minh chứng là nợ xấu của ngân hàng chính sách xã hội rất thấp. Đồng thời, chương trình tài chính toàn diện hiện nay đang triển khai để người dân tiếp cận dịch vụ tài chính tiền tệ, khi triển khai sẽ đẩy lùi được tín dụng đen. Cuối cùng, truyền thông có tính chất quyết định cho việc đẩy lùi và tiến tới xóa bỏ tín dụng đen, phải để người dân biết tín dụng đen như thế nào và hậu quả ra sao.



