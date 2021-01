Chợ mạng nhộn nhịp dịch vụ đổi tiền lẻ, mua bán đồng USD hình trâu vàng

Hiện nay, dịch vụ đổi tiền lẻ "chui" trên mạng xã hội lại trở nên rất nhộn nhịp, nhiều người sẵn sàng chịu một mức giá "đắt đỏ" để đổi được một cọc tiền lẻ dùng dịp Tết.





Tết đến, dịch vụ đổi tiền lẻ lại... nở rộ



Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, việc đổi tiền lẻ trên các chợ mạng dịp cận Tết diễn ra công khai. Các “thượng đế” chỉ cần ở nhà, giao dịch online qua điện thoại sẽ có người giao hàng đến tận nơi, phục vụ đổi trả tận tình.





Dịch vụ đổi tiền lẻ công khai rầm rộ trên chợ mạng dịp cận Tết Nguyên đán 2021 với những lời mời chào hấp dẫn. Ảnh chụp màn hình



Các dịch vụ đổi tiền lẻ, tiền mới này phục vụ đủ các mệnh giá từ 1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000 đồng đến cả 500.000 đồng. Phần lớn người rao bán đều cam kết là tiền mới, nguyên kiện, nguyên seri hoặc là tiền lướt mới 99%.



Chị Thanh Tâm (Dương Nội, Hà Đông), một tiểu thương cung cấp dịch vụ đổi tiền lẻ chia sẻ, việc đổi tiền lẻ với tiền có mệnh giá càng thấp, mức giá càng cao.



“Tiền mệnh giá 1.000 – 2.000 đồng, mức phí tương đương khoảng 20%; mệnh giá 10.000 – 20.000 đồng phí khoảng 5-10%; mệnh giá 50.000 – 200.000 đồng, mức phí khoảng 3-6%; còn tiền 500.000 đồng thì mức phí khoảng 3%. Giá không rẻ nhưng đảm bảo tiền mới 100%, nguyên kiện, nguyên seri nên khách cứ yên tâm” - chị Tâm nói.



Một tiểu thương khác tên Thanh Tùng (Đống Đa, Hà Nội) cũng cho biết, thời điểm này đổi tiền lẻ giá vẫn rẻ hơn so với khoảng nửa tháng nữa. “Mấy năm nay, phí đổi cao do tìm nguồn cung khó hơn” - anh Tùng nói.



Chị Hải Yến (Tiên Du, Bắc Ninh) cũng cho hay, năm nay do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên kinh tế cũng khó khăn, chị cũng đổi không nhiều tiền lẻ, chỉ đổi ít tiền mệnh giá 1.000 – 2.000 đồng để đi lễ chùa đầu năm và 10.000 – 20.000 đồng để lì xì.



Chị Yến chia sẻ: “Phí chênh lệch năm nay cao lắm nhưng Tết mà không có tiền lẻ đi lễ chùa, mừng tuổi các cụ, con cháu thì không được. Ngân hàng không cho đổi nữa thì mình tìm trên mạng, vừa nhanh vừa tiện, đặt cái là có ngay".





Ngoài tiền Việt, những tờ tiền đô có mệnh giá 1-2 USD cũng được nhiều khách hàng “săn đón“. Ảnh chụp màn hình



Đồng 2 USD in hình trâu vàng bán rầm rộ



Không chỉ dịch vụ đổi tiền lẻ "lên ngôi", mà năm nay, nhiều thượng khách cũng sẵn sàng bỏ ra 300.000 đồng đổi lấy 2 USD in hình trâu mạ vàng về "nhét ví".



Trên Website "tienmay***", giá bán mỗi đồng 2 USD in hình trâu vàng có giá 240.000 đồng/tờ. Mua từ 5 tờ trở lên giá chỉ còn 220.000 đồng/tờ, mua trên 20 tờ, giá giảm xuống còn 200.000 đồng/tờ.



Đồng USD in hình trâu vàng cũng bán rầm rộ. Ảnh chụp màn hình



Trao đổi với Lao Động, chị Nguyễn Thị Yến (Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy) cho biết, đồng tiền 2 USD in hình trâu vàng không phải do Chính phủ Mỹ phát hành, hoàn toàn không có giá trị lưu thông, chỉ có giá trị lưu niệm. Song, do quan niệm của người Á đông mong muốn được may mắn và tài lộc trong năm Tân Sửu 2021, nên đồng 2 USD in hình trâu mạ vàng vẫn được nhiều khách hàng hỏi mua.



Theo người này, đồng 2 USD seri tứ quý 6 sẽ có giá từ 1,5 - 2 triệu đồng/tờ, seri tứ quý 8 là trên 2,5 triệu đồng/tờ, còn seri tứ quý thường là 800.000 đồng/tờ. Ngoài ra, các số seri dạng phát lộc như 6886, 6688, 8686, 6868 giá cao hơn rất nhiều lần.



"Tờ 1-2 USD là đồng tiền may mắn nên nhiều người tìm đổi để lì xì, vừa rẻ vừa sang hơn tiền Việt. Giá đổi tiền đô cao hơn, cũng hiếm hơn nên khách hàng phải đặt sớm mới có hàng", chị Yến nói.



4 Nhiều trang thuơng mại điện tử cũng bán đồng USD in hình trâu vàng. Ảnh chụp màn hình



Không chỉ nhộn nhịp ở cửa hàng mà trên các sàn thương mại điện tử, tờ 2 USD in hình trâu cũng được rao bán rầm rộ.



Theo quảng cáo của tiểu thương, khi quý khách bỏ ra từ 100.000 - 300.000 đồng sẽ có được bộ sản phẩm gồm 1 tờ tiền 2 USD in hình trâu vàng, 1 bao da xanh sang trọng.



Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu cho biết: Ở Việt Nam, nếu người dân mua đồng tiền 2 USD in hình trâu vàng với mục đích làm quà tặng, trang trí hoặc sưu tầm thì không có vấn đề gì nhưng nếu dùng tờ tiền này để giao dịch, mua bán thì là hành động phạm pháp. Giá trị đồng tiền đó chỉ dựa trên yếu tố nghệ thuật chứ không phải giá trị mệnh giá của đồng tiền.



