Giá vàng hôm nay 20-10: Tăng giảm trong "chớp mắt", nhà đầu tư tranh thủ bán khống

Giá vàng hôm nay 19.10.2020: Giảm nhẹ chờ tin mới

Giá vàng SJC tăng giảm gần như phụ thuộc vào giá vàng thế giới ( Ảnh: Thy Thơ)



Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần vào rạng sáng 20-10 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 1.903 USD/ounce, tăng 3 USD/ounce so mức giá mở cửa.



Trước đó, đầu phiên giao dịch ngày 19-10, giá vàng gần như tăng dựng đứng từ 1.900 USD/ounce lên 1.910 USD/ounce. Khoảng 19 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam, khi thị trường Mỹ bắt đầu giao dịch, giới đầu tư tăng sức mua và chỉ trong "chớp mắt" giao dịch giá vàng tăng thêm 10 USD/ounce, cán mức 1.920 USD/ounce.



Như vậy, với mức giá này vàng đã tăng 20 USD/ounce so với mức giá mở cửa. Lập tức, một số nhà đầu tư chớp thời cơ bán ra để chốt lời, số khác thì tranh thủ bán khống rồi chờ giá vàng hạ nhiệt họ sẽ mua lại để hưởng chênh lệch.



Trước động thái bán khống và chốt lời của giới đầu tư, giá vàng rơi một mạch 20 USD/ounce, xuống còn 1.900 USD/ounce. Sau đó, những nhà đầu tư đã bán khống vàng bắt đầu mua vào làm cho giá vàng ngừng giảm, từng bước quay đầu đi lên và đến đầu ngày 20-10 tạm dừng tại 1.903 USD/ounce.



USD suy yếu so với nhiều đồng tiền khác, nhà đầu tư nhỏ lẻ chớp thời cơ mua bán…là các yếu tố chủ yếu làm giá vàng tăng giảm trong "chớp mắt".



Trong khi đó, thị trường đón nhận thông tin quý III /2020, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 4,9% so với cùng kỳ năm trước - một tín hiệu cho thấy kinh tế toàn cầu từng bước hồi phục, có thể làm cho giá vàng đi xuống. Một số thành viên Quốc hội Mỹ cho biết rạng sáng ngày 21-10 theo giờ Việt Nam, là thời hạn chót để đạt được các thỏa thuận về gói kích thích kinh tế mới của Mỹ. Từ đó, giới đầu tư dự báo gói kích thích kinh tế này sẽ được thông qua trước khi có kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ - ngày 3-11. Khi đó, USD sẽ giảm giá nhiều hơn nữa gây bất lợi cho giá vàng. Vì thế, tại thời điểm này không ít "đại gia" đang ngồi bên lề thị trường, tiếp tục nghe ngóng các thông tin tác động đến giá vàng.



Biểu hiện rõ nhất là các tổ chức kinh doanh vàng giảm số lượng vàng đang nắm giữ. Cụ thể, trong phiên giao dịch cuối tuần trước, một số tổ chức tài chính quốc tế đã bán ra 9,94 tấn vàng; trong đó quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Shares bán 3,5 tấn vàng.



Do giá vàng thế giới từ 9 giờ đến 17 giờ ngày 19-10 tăng 15 USD/ounce nên trong khoảng thời gian này, giá vàng SJC tại Việt Nam tăng 200.000 đồng/lượng, từ 56,2 triệu đồng/lượng lên 56,4 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng thế giới gần 3 triệu đồng/lượng.

Theo Thy Thơ (NLĐO)