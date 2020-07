Giá vàng rớt mạnh

Mỗi lượng vàng SJC hiện được giao dịch quanh mức 50,5 triệu đồng/lượng, giảm mạnh theo đà đi xuống của giá thế giới.



Giá vàng ngày 7-7-2020: SJC lập kỷ lục lên 50,37 triệu đồng/lượng

Giá vàng giảm mạnh so với "đỉnh" lập những ngày qua. Ảnh: Linh Anh



Lúc 11 giờ 30 ngày 14-7, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng mua vào 50,17 triệu đồng/lượng, bán ra 50,53 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 60.000 đồng/lượng so với hôm qua.



Tập đoàn DOJI giao dịch giá vàng SJC mua vào 50,2 triệu đồng/lượng, bán ra 50,38 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 200.000 đồng/lượng so với hôm qua.



Nhiều ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh giá vàng SJC lùi sâu về mức 50,15 triệu đồng/lượng mua vào, 50,35 triệu đồng/lượng bán ra.



Chênh lệch giá mua - bán được doanh nghiệp thu hẹp còn khoảng 180.000 - 350.000 đồng/lượng, thay vì 450.000 - 500.000 đồng/lượng như những ngày trước.



Giá vàng trang sức, vàng nhẫn 24K các loại giao dịch khá sát với giá vàng miếng, quanh mức mua vào 49,85 triệu đồng/lượng, bán ra 50,5 triệu đồng/lượng.



So "đỉnh" 51 triệu đồng/lượng những ngày trước, giá vàng trong nước quay đầu giảm mạnh do sức cầu yếu và nhu cầu bán vàng gia tăng.



Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới cũng rớt xuống dưới mốc 1.800 USD/ounce. Lúc 11 giờ 30, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới ở mức 1.797 USD/ounce, giảm khoảng 5 USD/ounce so với phiên trước. Trong phiên giao dịch hôm qua, có thời điểm giá vàng leo lên 1.813 USD/ounce, mức cao nhất kể từ năm 2012 đến nay.



Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 50,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn so với giá vàng trong nước.



Tỉ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.216 đồng/USD, giảm 4 đồng/USD so với hôm qua. Giá USD ở các ngân hàng thương mại cũng tiếp tục ổn định quanh mức thấp quanh 23.090 đồng/USD mua vào, 23.270 đồng/USD bán ra.



Trong báo cáo thị trường tiền tệ tuần mới nhất từ 6-7 đến 10-7, Công ty chứng khoán SSI nhận định hiện nay, Ngân hàng Nhà nước quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh vàng tại Việt Nam nên những diễn biến giá vàng ít ảnh hưởng đến thị trường ngoại tệ trong nước và quy mô thị trường ngoại tệ tự do cũng thu hẹp đáng kể.

Theo T.Phương (NLĐO)