Giá vàng đột ngột rơi tự do khỏi ngưỡng cao nhất mọi thời đại

Giá vàng bắt đầu giảm mạnh sau khi tăng lên ngưỡng cao kỷ lục 56 triệu đồng/lượng vào trưa ngày 24.7. Chênh lệch mua vào - bán ra đang được nhiều đơn vị kinh doanh điều chỉnh trên ngưỡng 1,6 triệu đồng/lượng.



Cụ thể, chốt phiên giao dịch ngày 24.7, giá vàng được Công ty Vàng bạc Đá quý (VBĐQ) Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 53,7 - 55,32 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,62 triệu đồng/lượng.



Mức giá này giảm mạnh so với thời điểm 11h00 trưa nay, khi giá vàng SJC được giao dịch ở mức 54,4 - 56,02 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) - tương đương mức giảm 700.000 đồng.



Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu chỉ niêm yết giá vàng SJC ở mức 54,02 - 54,98 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) - tương đương mức giảm hơn 400.000 đồng.



Thực tế, giá vàng trong nước đang có xu hướng tăng nhanh hơn mức tăng của thị trường thế giới. Chỉ tính từ sáng ngày 22.7 đến nay, giá vàng miếng SJC bán ra có mức tăng phổ biến 2,2 triệu đồng mỗi lượng, từ mức 52,92 triệu đồng lên 55,10 triệu đồng/lượng.



Trên thị trường thế giới, giá vàng tiếp tục tăng hơn 8,4 USD so với phiên giao dịch buổi sáng, lên ngưỡng 1.895 USD/ounce. So với phiên mở cửa ngày 21.7, giá vàng thế giới vẫn tăng đến 53,6 USD/oz.



Dù vàng có dấu hiệu sụt giảm, nhiều chuyên gia vẫn đặt niềm tin vào kim loại quý này. Chiến lược gia tiền tệ của DailyFx Ilya Spivak cho biết, xét theo logic cơ bản, giá vàng sẽ hưởng lợi khi các nước đồng loạt tung ra các gói kích thích kinh tế. Trong khi tỷ lệ lãi suất cũng được dự báo sẽ không tăng cao hơn và hệ quả của việc này có thể là lạm phát.



Chỉ số đồng USD, thước đo sự biến động của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ chủ chốt cũng đang neo ở mức thấp nhất trong gần 2 năm, khi các nhà đầu tư đang chờ đợi phản ứng của Bắc Kinh trước yêu cầu đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston (Mỹ) trong tuần này, khiến quan hệ giữa hai cường quốc kinh tế càng trở nên căng thẳng hơn.



Tuy vậy, theo nhiều chuyên gia, người mua có thể sẽ gặp rủi ro khi giá vàng quay đầu giảm giá, nhất là việc các nhà vàng niêm yết khoảng cách mua vào - bán ra tới gần 2 triệu đồng/lượng.



Cụ thể, khi doanh nghiệp bán vàng ra ở đỉnh giá 56 triệu đồng/lượng thì họ chỉ thu mua vàng vào từ phía người dân có 54,4 triệu đồng/lượng, tức ăn chênh tới 1,6 triệu đồng/lượng. Vậy nên, nếu thời điểm này người dân đi mua vàng và có việc cần bán ra để lấy tiền mặt thì đã lỗ tới 1,6 triệu đồng/lượng.

