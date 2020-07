Giá USD ngày 15.7.2020: Tiếp tục 'rơi' trên thị trường quốc tế

Giá USD ngày 15.7 trong nước tiếp tục đứng yên trong khi đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế vẫn đi xuống.



Giá USD đã thấp hơn đầu năm nay - Ảnh: Ngọc Thắng



Sáng nay (15.7), tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 10 đồng lên 23.226 đồng/USD so với ngày trước đó, nhưng tỷ giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại vẫn đứng yên. Vietcombank niêm yết giá giao dịch là 23.060 - 23.270 đồng/USD; Eximbank cũng giữ nguyên giá 23.090 - 23.260 đồng/USD; Vietinbank tăng 2 đồng lên 23.095 - 23.275 đồng/USD…



Theo Công ty chứng khoán SSI, tỷ giá mua ở các ngân hàng thương mại hiện đã thấp hơn mức cuối năm 2019. Trong giai đoạn tiền đồng liên tục mất giá vào cuối tháng 3, Ngân hàng Nhà nước đã giảm mạnh tỷ giá bán xuống mức 23.650 đồng/USD cùng với cam kết sẵn sàng bán ngoại tệ ra để bình ổn thị trường. Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh vàng tại Việt Nam nên các diễn biến giá vàng ít ảnh hưởng đến thị trường ngoại tệ, quy mô thị trường ngoại tệ tự do cũng thu hẹp đáng kể. Đồng thời, cán cân thương mại trong tháng 6 tiếp tục thặng dư 1,85 tỉ USD - cao hơn nhiều lần con số ước tính của Tổng Cục thống kê, cung cầu ngoại tệ vẫn khá thuận lợi và đồng USD có xu hướng giảm giá, tỷ giá USD sẽ vẫn đi ngang ở vùng hiện tại.



Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index vẫn không ngừng đi xuống và đang ở mức 96,11 điểm. Sau mốc đỉnh 102,94 điểm mà chỉ số này đạt được vào ngày 19.3, vị thế đồng USD đã dần suy yếu và đã thấp hơn so với mức 96,23 điểm đầu năm. Nhưng tình hình sẽ còn xấu hơn với việc GDP của Mỹ có thể giảm hơn 30% trong quý 2/2020, trước khi tăng trưởng trở lại vào cuối năm 2020. Ngoài ra, với chính sách tiền tệ nới lỏng sẽ được duy trì trong thời gian dài để hỗ trợ kinh tế Mỹ, thanh khoản USD trên thị trường trở nên dồi dào khiến sức mạnh đồng USD bị thu hẹp.



Tâm lý nhà đầu tư đã bớt lo lắng, dù số ca nhiễm Covid-19 tại nhiều nơi vẫn gia tăng khiến chính quyền phải áp dụng lệnh tái phong tỏa, giúp thị trường chứng khoán Mỹ hồi phục trở lại. Kết thúc phiên giao dịch ngày 14.7, chỉ số Dow Jones nhảy vọt 556,79 điểm, tương đương 2,13% lên 26.642,59 điểm; chỉ số S&P 500 cộng 1,34% lên 3.197,52 điểm và chỉ số Nasdaq Composite cộng gần 1% lên 10.488,58 điểm.

Theo An Yến (thanhnien)