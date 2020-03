Thị trường chứng khoán và giá vàng tiếp tục giảm mạnh

Sau khi WHO tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu, thị trường tài chính thế giới chao đảo và thị trường Việt Nam trong ngày 12-3 cũng không tránh khỏi biến động. Cụ thể, chỉ trong 45 phút đầu phiên của thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam, VN-Index đã mất 44 điểm.





Tuy nhiên, VN-Index vẫn mất gần 43 điểm khi chốt phiên, mặc dù dòng tiền bắt đáy vào thị trường khá mạnh. Giao dịch khối ngoại diễn ra khá tiêu cực khi nhà đầu tư tiếp tục bán ròng phiên thứ 23 liên tiếp với hơn 430 tỷ đồng trên toàn thị trường. Kết thúc phiên, VN-Index giảm 42,1 điểm (5,19%) xuống 769,25 điểm với 53 mã tăng, 344 mã giảm và 26 mã đứng giá. Đóng phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 3,6 điểm (3,41%) xuống 101,92 điểm với 39 mã tăng, 140 mã giảm và 35 mã đứng giá. Thanh khoản thị trường vẫn ở mức khá cao, tổng khối lượng giao dịch trên 2 sàn niêm yết đạt 419 triệu CP, trị giá 6.050 tỷ đồng.



Trên TTCK Phố Wall đêm ngày 11-3 với các chỉ số chính mất trên dưới 5%: Dow Jones giảm gần 1.500 điểm, tương đương 5,9%, S&P 500 và Nasdaq Composite cũng giảm xấp xỉ 5%, NYSE Composite giảm 5,2%. Tương tự, TTCK châu Á có Nikkei 225 và Topix Index tại Nhật Bản cũng giảm gần 3%, Hang Seng Index tại Hồng Công giảm 2,3%...



TTCK bị bán tháo nhưng dòng tiền của nhà đầu tư lại không đổ vào vàng như dự đoán khiến thị trường vàng cũng suy yếu. Vàng SJC trong nước đã ghi nhận phiên giảm thứ 3 liên tục trong ngày 12-3. Cập nhật giá vàng SJC vào khoảng 16 giờ tại TPHCM, Công ty SJC đã giảm 200.000 đồng/lượng so với hôm trước. Như vậy, tính từ đầu tuần đến nay, giá vàng SJC đã giảm hơn 1 triệu đồng/lượng. Trên thị trường vàng thế giới đêm ngày 11-3, giá kim loại quý thế giới đã giảm xuống mức dưới 1.640 USD/ounce - mức giá thấp nhất trong tuần. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đóng cửa ở mức 1.640,5 USD/ounce, trong khi giá giao dịch tại sàn New York đóng cửa ở mức 1.634,8 USD, giảm hơn 14 USD/ounce so với phiên liền trước. Mức giá này sau khi quy đổi thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 1,2 triệu đồng/lượng.



Theo NHUNG NGUYỄN (SGGPO)