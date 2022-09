Diễm My 9x bất ngờ khi bị Quốc Anh cưỡng hôn trong "Giấc mơ của mẹ"

Trong các tập mới của "Giấc mơ của mẹ", phân cảnh Quốc Anh cưỡng hôn Diễm My 9x nhận được sự quan tâm rất lớn từ khán giả.

Cặp đôi trong "Giấc mơ của mẹ". Ảnh: NSX

Những diễn biến mới của 3 tập "Giấc mơ của mẹ" vừa phát sóng tuần này chủ yếu là những “bão tố” đến từ thái độ gay gắt quyết liệt của bà Thanh đối với chuyện tình cảm của đứa con gái thứ Trà My và cậu con trai út Kiên Cường. Chuyện yêu đương của con cái, phải chăng mẹ muốn cấm cản là được?

Cụ thể, tập 25, 26 Trọng Khang (Quốc Anh) bắt đầu đi làm ở công ty ông Phát (Huỳnh Anh Tuấn) trong sự lo lắng của bà Hồng. Trùng hợp thay, Tuấn - chàng trai đang theo đuổi Trà My (Diễm My 9x) lại chính là trưởng phòng của Trọng Khang. Mới trước đó còn xích mích với Tuấn, vừa chân ướt chân ráo bước vào công ty Trọng Khang mới biết mình sẽ bị “nghiệp quật” vì sếp là tình địch.

Trong ngày đầu đi làm, Trọng Khang còn bị đồng nghiệp đùn đẩy công việc nặng nhọc ở công trường và bị ông Phát khiển trách. Lúc về nhà gặp mẹ, Trọng Khang tình cờ nghe nhắc tới “mối hận ngày xưa” giữa bà Hồng và ông Phát. Anh thắc mắc đó là mối hận gì. Bà Hồng lúng túng, giải thích qua loa rằng đó chỉ là một chuyện cũ không muốn nhắc tới.

Thương vợ, ông Quốc (NSƯT Hữu Châu) quyết tâm đi xin việc để kiếm tiền phụ gia đình. Tuy nhiên vì tuổi cao sức yếu lại không có kinh nghiệm đi làm, không nơi nào chịu nhận ông. Chán nản, ông ghé thăm văn phòng luật của con trai, nào ngờ lại gặp được bạn gái cũ của Quang Minh. Tại đây, ông cũng gặp được Thùy Linh và rất ấn tượng trước sự ôn hòa, dễ thương của cô trợ lý này.

Loạt tình tiết đáng chú ý trong phim. Ảnh: NSX

Không để cho ba thắc mắc về chuyện riêng của mình, Quang Minh đã đuổi khéo ông Quốc về. Sau đó anh cũng dứt khoát không tiếp tục dây dưa với tình cũ và đuổi Yến về trước sự chứng kiến của Thùy Linh.

Tập 26, 27 chủ yếu xoay quanh chuyện tình cảm của cặp Trà My - Trọng Khang cùng với thái độ chia rẽ của bà Thanh. Cả nhà bà Thanh đều nhận ra tình cảm giữa My - Khang. Ông Quốc từ lâu đã “chấm” Trọng Khang là rể. Quang Minh (Nhan Phúc Vinh) vốn biết rõ chàng kiến trúc sư trẻ là 1 thiếu gia nhà giàu nên mắt nhắm mắt mở cho em gái tiến tới. Chỉ duy nhất Thanh là một mực phản đối vì chê bai gia cảnh Trọng Khang.

Bỏ qua lời khuyên của chồng và con trai trưởng, bà Thanh khăng khăng phải đích thân chọn chồng cho Trà My để đảm bảo cuộc đời con gái không phải chịu khổ như bà. Bà tác hợp cho Trà My với Tuấn, còn cố tình “gài kèo” để đôi trẻ đi ăn tối với nhau. Cũng vì chuyện này mà mẹ con bà Thanh và Trà My lại cãi nhau ầm ĩ. Trà My ngán ngẩm với sự áp đặt của mẹ. Còn bà Thanh thì dùng hết lý lẽ để khuyên Trà My không nên đâm đầu yêu chàng trai vừa nghèo vừa là con một, kẻo sau này phải gánh vác hết chuyện nhà chồng.

Biết Trà My hẹn hò với 1 chàng trai khác, Trọng Khang “ghen nổ mắt” và lập tức tỏ tình bằng 1 nụ hôn. Mới nhất trong tập 27, tuy thích Trọng Khang nhưng Trà My vẫn bị tác động bởi những lời khuyên giải của mẹ. My cảm thấy sợ khi nghĩ tới viễn cảnh sẽ trở thành 1 bà nội trợ đầu tắt mặt tối sau khi kết hôn với Trọng Khang. Bên cạnh đó, Tuấn lại hứa hẹn mang tới cho cô 1 cuộc sống tự do thoải mái sau khi kết hôn, đáng để Trà My cân nhắc.