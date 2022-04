Diễm My 9X khiêu khích, nóng bỏng trong trang phục Thu Đông 2021 của NTK Thái Nguyễn

Diễm My 9X vừa tung ra bộ hình mới cực nóng bỏng, đốt mắt khiêu khích cư dân mạng. Người đẹp diện trang phục trong bộ sưu tập Thu Đông 2021 từ NTK Thái Nguyễn, người nổi tiếng với những bộ sưu tập đầm cut out sexy, táo bạo và đối xứng. Trong những chiếc đầm từ Thai Nguyen Fall Winter 2021 collection , cô nàng Diễm My 9X đã có những lựa chọn đầm cut out và đầm họa tiết da beo ấn tượng.





Trang phục: Thái Nguyễn Trang điểm: Lê Nguyễn Hà Duy Stylist: Nhất Thiên Ảnh: Delavon Người mẫu: Diễm My 9X