Sao gốc Việt Quan Kế Huy vụt sáng trở lại sau 30 năm 'thất sủng' tại Hollywood

Bước chân vào Hollywood từ khi mới là cậu bé 12 tuổi, Quan Kế Huy đã trải qua gần 4 thập kỉ thăng trầm cùng nghề diễn. Những tưởng đã bị lãng quên, ngôi sao gốc Việt bỗng vụt sáng trở lại ở tuổi 51 sau khi góp mặt trong Everything Everywhere All at Once cùng Dương Tử Quỳnh.





Xuất phát điểm ấn tượng



Quan Kế Huy là diễn viên gốc Việt, còn được biết đến với nghệ danh Jonathan Ke Quan. Nam diễn viên sinh ra tại Sài Gòn vào năm 1971 nhưng sớm cùng gia đình di cư sang Mỹ từ năm 1975. Năm 1983, Kế Huy theo anh trai đến Los Angeles thử vai cho bộ phim phiêu lưu mạo hiểm Indiana Jones and Temple of Doom. Ngoại hình chân chất, phong thái lanh lợi của cậu bé 12 tuổi khi đó đã nhanh chóng lọt vào “mắt xanh” của đạo diễn lừng danh Steven Spielberg.





Quan Kế Huy đến với điện ảnh từ khi còn rất nhỏ. Ảnh: Everett Collection



Một cách đầy tình cờ, Quan Kế Huy lại vượt mặt 6.000 ứng viên nhí khác để giành được vai diễn trợ thủ nhí Short Round của nam chính Idiana Jones do huyền thoại Harrison Ford thủ vai. Mới 12 tuổi, cậu bé Quan Kế Huy đã được tiếp xúc với những tên tuổi thượng thặng của Hollywood và bay sang Sri Lanka để quay phim. Đến tận bây giờ khi nhớ lại, Quan Kế Huy vẫn cho rằng đó là cuộc “phiêu lưu” tuyệt vời nhất cuộc đời anh.



Vừa chập chững đóng phim, Quan Kế Huy đã được làm việc cùng huyền thoại điện ảnh Harisson Ford trong siêu phẩm Indiana Jones. Ảnh: Everett Collection



Sau thành công rực rỡ của Indiana Jones and Temple of Doom, Quan Kế Huy được mời đóng vai Richard "Data" Wang trong The Goonies (1985) - một trong những bộ phim dành cho thiếu nhi ăn khách bậc nhất thời bấy giờ. Có thể thấy, Quan Kế Huy có xuất phát điểm đầy ấn tượng khi vừa bước chân vào lĩnh vực điện ảnh đã được đóng hai bộ phim phiêu lưu hành động có quy mô lớn nhất và xuất sắc nhất của Hollywood trong thập niên 1980. Những cơ hội tuyệt vời đó cũng đã thắp lên trong anh tình yêu to lớn với điện ảnh. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp trung học, Quan Kế Huy đã chọn theo học Đại học Nam California, chuyên ngành Nghệ thuật sân khấu điện ảnh.



Quan Kế Huy và đạo diễn gạo cội Steven Spielberg. Ảnh: IMDB

Đạo diễn Steven Spielberg và Quan Kế Huy trên phim trường Indiana Jones and Temple of Doom. Ảnh: Everett Collection



Tuy nhiên, con đường chinh phục giấc mơ điện ảnh của Quan Kế Huy về sau không còn thuận lợi như thuở ban đầu. Trong suốt những năm tháng niên thiếu, Quan Kế Huy vẫn tham gia đóng phim Hollywood nhưng chỉ vào những vai phụ rất nhỏ. Một số bộ phim nam diễn viên gốc Việt góp mặt có thể kể đến: Together We Stand (1986-1987), Head of Class (1989-1991), Breathing Fire (1991), Encino man (1992)… Càng trưởng thành, cơ hội diễn xuất dành cho nam diễn viên gốc Việt tại Mỹ lại càng eo hẹp.





Quan Kế Huy (bên trái ngoài cùng) trong The Goonies. Ảnh: Shutterstock



Vì vậy, Quan Kế Huy bắt đầu mở rộng phạm vi hoạt động của mình tại các nước châu Á. Hồi 1996, Quan Kế Huy từng về Việt Nam tham gia bộ phim hợp tác giữa điện ảnh Hồng Kông và Việt Nam mang tên Hồng Hải Tặc của đạo diễn Vũ Trần và Nguyễn Phan Hữu. Anh sánh vai cùng các nghệ sĩ tên tuổi của điện ảnh Việt thời bấy giờ như Lý Hùng, Trương Ngọc Ánh, Đăng Dương... Năm 2002, Quan Kế Huy tham gia phim Hồng Kông Second Time Around, đóng cùng hai ngôi sao Trịnh Y Kiện và Trương Bá Chi. Nam diễn viên cũng tham gia phim truyền hình Thích Long giả thái giám của Hồng Kông vào năm 2003.





Sau nhiều năm chật vật tìm chỗ đứng trong vai trò diễn viên, Quan Kế Huy rẽ hướng làm công tác thiết kế và chỉ đạo võ thuật trên phim trường. Ảnh: The New York Times





Dù cố gắng nhưng tên tuổi của Quan Kế Huy sau nhiều năm vẫn mờ nhạt. Anh quyết định từ bỏ việc diễn xuất, rẽ hướng sang công việc thiết kế bối cảnh và chỉ đạo võ thuật trong các bộ phim của Hồng Kông và Hollywood. Quan Kế Huy từng tâm sự trong talkshow Jimmy Kimmel Live rằng: “Lúc trước, tôi quyết định rút lui không diễn nữa không phải vì tôi hết yêu công việc này. Tuy nhiên, cơ hội dành cho các diễn viên gốc Á tại Hollywood lúc bấy giờ quá ít ỏi nên tôi chọn gắn bó với công tác hậu trường để duy trì đam mê. Thế nên ở hiện tại, khi nhìn thấy Hollywood đã thay đổi cách vận hành và các diễn viên gốc Á được có cơ hội tỏa sáng rực rỡ, tôi cảm thấy thật mừng”.

Tái xuất mạnh mẽ ở tuổi 51



Đi qua gần 4 thập kỉ, sao nhí của Indiana Jones ngày nào giờ đã là “ông chú” U60. Và Hollywood cũng được dịp ngỡ ngàng khi chứng kiến người đàn ông gốc Việt này tái xuất mạnh mẽ trên màn ảnh rộng sau bao năm lui về hậu trường. Năm nay, Quan Kế Huy gây sốt Hollywood khi xuất hiện trở lại trong bộ phim có tên Everything Everywhere All at Once.





Nam diễn viên gốc Việt tái xuất màn bạc ở tuổi 51. Ảnh: Entertainment Weekly



Đây là bộ phim hành động - giả tưởng do A24 phát hành, được “cầm trịch” bởi bộ đôi đạo diễn kiêm biên kịch Dan Kwan và Daniel Scheinert. Bộ phim gây chú ý khi lấy đề tài đa vũ trụ thời thượng, lại có sự góp mặt của ngôi sao võ thuật Dương Tử Quỳnh cùng diễn viên kì cựu Jamie Lee Curtis. Kinh phí dành cho bộ phim lên đến 25 triệu USD. Trong Everything Everywhere All at Once, Quan Kế Huy đóng vai người chồng của nhân vật chính do Dương Tử Quỳnh đảm nhiệm.





Quan Kế Huy đóng vai chồng của nhân vật nữ chính do Dương Tử Quỳnh đảm nhiệm trong Everything Everywhere All at Once. Ảnh: A24

Trình độ võ thuật điêu luyện cùng sự duyên dáng trong diễn xuất khiến Quan Kế Huy được yêu mến trong Everything Everywhere All at Once. Ảnh: A24



Bộ phim này đang nhận được cơn mưa lời khen từ giới phê bình điện ảnh quốc tế và có số điểm ấn tượng trên các chuyên trang điện ảnh. Everything Everywhere All at Once đạt 8,9 điểm trên IMDb, 97% “cà chua tươi” trên RottenTomatoes và 82% trên metacritic. Trên diễn đàn letterboxd, nó thậm chí còn được chấm điểm cao thứ 3 những bộ phim hay nhất, chỉ sau The Godfather và Parasite.



Everything Everywhere All at Once cũng góp phần đưa tên tuổi của Quan Kế Huy vụt sáng trở lại. Từ một nam diễn viên “quá lứa lỡ thì” bị Hollywood thất sủng năm xưa, Quan Kế Huy đang được truyền thông Mỹ săn đón nhiệt liệt hơn bao giờ hết. Tờ báo uy tín The New York Times dành hẳn cho anh một bài phỏng vấn sâu, trong khi tạp chí Empire viết về sự nghiệp độc đáo và gọi Quan Kế Huy là “huyền thoại”. Diễn viên 51 tuổi cũng lần đầu trở thành khách mời chính thức của talkshow đình đám Kimmy Kimmel Live.





Nam diễn viên cho biết anh cảm thấy ấm áp và vui mừng khi ngày càng có nhiều gương mặt châu Á trên phim trường Hollywood. Ảnh: A24

Quan Kế Huy (áo đen) cùng dàn diễn viên Everything Everywhere All at Once. Ảnh: LA TIMES



Trên Jimmy Kimmel Live, Quan Kế Huy cho biết động lực giúp anh trở lại với công việc diễn viên chính là bộ phim Crazy Rich Asians phát hành hồi năm 2018. Nam diễn viên đã đi xem bộ phim tận 3 lần và khóc vì xúc động. “Được nhìn thấy những diễn viên có cùng màu da với mình, xem một câu chuyện xuất phát từ văn hóa Á Đông trên phim Hollywood khiến cho tôi bồi hồi khó tả. Một phần nào đó tôi sợ hình như mình đã bị bỏ lỡ ‘cuộc chơi’. Thế là tôi quyết định gọi cho người bạn làm quản lý tài năng của mình và bảo rằng: Cậu này, tôi nghĩ là tôi muốn quay lại diễn xuất. Cậu có muốn làm người đại diện cho tôi không?”, Quan Kế Huy kể lại.



Quan Kế Huy kì vọng sẽ nhận được các vai diễn đa dạng trong tương lai. Ảnh: The New York Times



Vừa hay, thời điểm đó dự án điện ảnh Everything Everywhere All at Once cũng vừa chớm khởi động. Gắn bó với điện ảnh đã hơn 40 năm nhưng Quan Kế Huy kể anh vẫn nhảy cẫng lên như đứa trẻ khi hay tin mình được nhận vai. Với Quan Kế Huy, việc được tham gia bộ phim và sánh đôi cùng Dương Tử Quỳnh là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp. Ngôi sao gốc Việt thổ lộ anh từng tự ti và lo sợ rất nhiều trước ngày phim bấm máy bởi đã rời xa màn ảnh rộng quá lâu. Tuy nhiên, nhận được lời khen ngợi từ ê-kíp và bạn diễn sau buổi ghi hình đầu tiên, nam diễn viên đã nhanh chóng lấy lại sự tự tin.



51 tuổi, Quan Kế Huy đang trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết và câu chuyện của anh cũng là nguồn cảm hứng lớn cho người châu Á tại hải ngoại. Sắp tới đây, nam diễn viên sẽ tiếp tục tái ngộ khán giả qua sêri American Born Chinese của Disney+, cũng đóng cùng Dương Tử Quỳnh.

