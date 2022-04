Nữ chính 'Qua bển làm chi' Phương Titi trải lòng về góc khuất 'giấc mơ Mỹ'

Phương Titi hy vọng thông qua bộ phim, khán giả sẽ có một cái nhìn khác về cuộc sống chân thật của người Việt trên đất Mỹ thay vì vẽ ra cho bản thân một 'giấc mộng phù hoa'.



Dàn diễn viên chính của phim Qua bển làm chi tại họp báo diễn ra vào tối 6.4 - Ảnh: ĐPCC





Sau 4 năm, bộ phim đầu tay Qua bển làm chi của đạo diễn Nguyễn Trung Cang chính thức ra mắt khán giả Việt Nam. Bên cạnh những gương mặt quen thuộc như Quang Minh, Thuận Nguyễn hay Duy Khánh, bộ phim còn có sự góp mặt của hot girl Học viện Hàng không Việt Nam Phương Titi trong vai nữ chính.



Dù lần đầu đóng phim điện ảnh nhưng Phương Titi hoàn thành khá tốt nhân vật của mình- Ảnh: ĐPCC



Đây được xem là vai diễn điện ảnh đầu tiên của Phương Titi sau thời gian chỉ tham gia vào các MV hay phim sitcom. Khi nhận được lời mời từ đạo diễn, dù chưa có kinh nghiệm đóng phim điện ảnh song cô vẫn quyết định xin nghỉ phép 2 tháng ở công ty để sang Mỹ đóng phim. Thông qua vai diễn này, Phương Titi mong muốn khán giả có thể hiểu được sự vất vả, hy sinh của những người Việt sinh sống ở xứ sở cờ hoa.



“Cái tựa phim cũng là câu hỏi của rất nhiều người khi có người thân qua nước ngoài sinh sống, làm việc. Qua bển làm chi? Có người làm nail, làm tài xế taxi, làm giúp việc, làm đủ mọi thể loại công việc, làm 2-3 công việc một ngày để có tiền trang trải. Họ nuôi “giấc mơ Mỹ” và thậm chí là gửi tiền về Việt Nam để giúp đỡ người thân. Thông qua phim điện ảnh này, anh Nguyễn Trung Cang mong muốn khán giả sẽ có một cái nhìn thông cảm với bà con mình ở nước ngoài. Họ thực sự không phải sung sướng, giàu có gì như chúng ta tưởng, đồng thời, đừng tạo thêm áp lực tiền bạc hay chờ đợi những món quà đắt giá mỗi khi họ trở về thăm quê", Phương Titi chia sẻ.



Phương Titi mong muốn mọi người có cái nhìn đa chiều hơn về đời sống của người Việt Nam tại Mỹ. Ảnh: FBNV



Bên cạnh đó, Phương Titi còn hy vọng các bậc phụ huynh hãy cân nhắc thật kĩ cũng như lắng nghe nguyện vọng của con cái trước khi quyết định cho con sang Mỹ. Nữ diễn viên bộc bạch: "Ngoài ra, thông qua câu chuyện bố mẹ của Tuấn (Thuận Nguyễn đóng), muốn con trai phải làm hợp đồng hôn nhân để có thẻ xanh ở lại, tôi hy vọng các bậc phụ huynh sẽ nhìn nhận lại những mong muốn của họ. Liệu nó có phù hợp với con cái hay không, có thực sự mang đến hạnh phúc hay niềm vui cho con mình không. Bản thân những người con cũng nên nói rõ ý nguyện của mình, thuyết phục gia đình chứ không nên xảy ra mâu thuẫn, bất hoà hay nhắm mắt làm theo mà ảnh hưởng tương lai".



"Tôi biết rất rất nhiều người kết hôn vì thẻ xanh, mong muốn một “giấc mơ Mỹ” nhưng cá nhân tôi thì không đồng ý chuyện hợp đồng hôn nhân. Dĩ nhiên ai cũng muốn có một tương lai hạnh phúc, sung sướng (theo suy nghĩ của họ), nhưng nếu làm trái với lương tâm lẫn pháp luật, thì nó không còn là hạnh phúc hay tương lai nữa rồi. Việc kết hôn vì thẻ xanh là hành động lừa dối, thậm chí có thể vi phạm pháp luật nước sở tại, và tôi chắc chắn sẽ không đánh đổi chuyện đó. Tại sao chúng ta có thể cảm nắng, yêu một ai đó và không dùng chính tình cảm ấy để có được cuộc hôn nhân thực sự? Vả lại, tôi có rất nhiều bạn bè có được thẻ xanh nhờ vào năng lực của họ trong công việc ở nước ngoài, và đó là cách mà tôi sẽ làm, nếu không được thì do tôi chưa đủ giỏi để cho mình một tương lai tốt, chứ không phải lỗi của ai. Còn về Julie, cô ấy thương anh trai, cần số tiền lớn nên “nhắm mắt đưa chân”. Tôi nói thật, đúng là khi gia đình gặp chuyện, mình dễ mù quáng lắm, làm những chuyện sai lầm, hối hận không kịp. Tôi không dám chắc mình có rối ren như Julie trong phim không, nhưng tôi chắc chắn sẽ không làm những hành vi trái pháp luật hay đạo đức", Phương Titi nói.



Được biết, ngoài việc tham gia đóng phim, Phương Titi còn có vị trí quan trọng trong khâu sản xuất cho những show truyền hình như King of Rap, Giọng hát Việt nhí - New Generation 2021, The Face, Sing My Song, The Voice, The Voice Kids, Khi đàn ông mang bầu... Hiện tại, Phương Titi vẫn đang theo đuổi công việc này và hy vọng bản thân có thể phát triển mạnh hơn sự nghiệp diễn xuất của mình trong tương lai.

Theo Minh Hy (TNO)