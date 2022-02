Song Hye Kyo: Diễn xuất với tôi ngày càng khó khăn

Song Hye Kyo chia sẻ về vai diễn mới nhất trong bộ phim The Glory và thổ lộ việc diễn xuất ngày càng khó khăn khi cô đã có tuổi.

Mới đây, Song Hye Kyo đã có dịp chia sẻ với tạp chí Harper’s Bazaar về vai diễn mới trong năm 2022 cũng như những suy tư về sự nghiệp diễn xuất đã kéo dài hơn 20 năm. Dự án điện ảnh mới nhất của Song Hye Kyo mang tên The Glory, kể về hành trình báo thù của một cô gái đã phải bỏ lỡ giấc mơ trở thành kiến trúc sư vì bạo lực học đường. Bộ phim do biên kịch nổi tiếng Kim Eun Sook, người đứng sau thành công của bộ phim Hậu duệ mặt trời viết kịch bản. Dự án này cũng đánh dấu màn hợp tác đầu tiên giữa Song Hye Kyo và Lee Do Hyun, mỹ nam kém cô 14 tuổi.



Song Hye Kyo tiết lộ cô luôn trong tâm trạng lo lắng, hồi hộp mỗi khi nhận vai diễn mới. Ảnh: INSTAGRAM NV

Song Hye Kyo chia sẻ đây là một vai diễn rất đặc biệt với cô vì độ thử thách cao. “The Glory là bộ phim truyền hình báo thù đầu tiên mà tôi từng tham gia. Nhân vật nữ chính trong phim có bản tính, sắc thái hoàn toàn trái ngược với những vai diễn trước đây của tôi. Vì vậy, tôi rất mong chờ mình có thể tìm thấy nhiều biểu cảm, cách thể hiện nhân vật mới lạ thông qua bộ phim lần này”, Song Hye Kyo cho biết.



Song Hye Kyo cá tính trên tạp chí Harper’s Bazaar. Ảnh: HARPER’S BAZAAR

Bên cạnh đó, Song Hye Kyo cũng gây bất ngờ khi thổ lộ dù đã làm diễn viên nhiều năm nhưng cô chưa bao giờ hết lo lắng mỗi khi nhận một vai diễn mới. Theo ngôi sao Bây giờ chúng ta đang chia tay, cô chưa bao giờ bước vào vai diễn mới với tâm thế tự tin rằng mình là người lành nghề nên chắc chắn sẽ thực hiện mọi thứ xuất sắc. Song Hye Kyo nói: “Tôi đã đóng phim trong một thời gian dài rồi. Tuy nhiên, tôi luôn lo lắng. Bởi khi tôi già đi, các nhân vật cũng già đi theo tôi. Điều này đồng nghĩa với việc các nhân vật ngày càng trưởng thành và có nhiều suy tư, nỗi niềm hơn trong cuộc sống và tôi phải thể hiện cho ra những khía cạnh như thế. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ diễn xuất ngày càng khó khăn hơn với mình”.



Song Hye Kyo sẽ tái xuất khán giả trong thời gian gần qua bộ phim The Glory của Netflix. Ảnh: HARPER’S BAZAAR

Song Hye Kyo là một trong những diễn viên kì cựu của làng điện ảnh Hàn Quốc. Ở tuổi 41, nữ diễn viên vẫn hoạt động năng suất và tham gia phim mới đều đặn mỗi năm. Sở hữu nhan sắc không tuổi, Song Hye Kyo nhiều lần đóng cặp với những bạn diễn nam kém tuổi. Trước The Glory, minh tinh Ngôi nhà hạnh phúc đã lần lượt nên duyên cùng bạn diễn trẻ Song Joong Ki trong Hậu duệ mặt trời, “phi công” Jang Ki Yong (nhỏ hơn 11 tuổi) trong Bây giờ chúng ta đang chia tay và "cặp kè" Park Bo Gum (kém 12 tuổi) trong phim Gặp gỡ (Encounter). Phim gần đây nhất mà Song Hye Kyo tham gia là Bây giờ chúng ta đang chia tay nhận nhiều ý kiến trái chiều. Vì vậy, người hâm mộ kì vọng The Glory sẽ là bộ phim vực dậy sự nghiệp phim ảnh của Song Hye Kyo sau các dự án không mấy thành công.