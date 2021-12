Những vai diễn đưa Song Hye Kyo trở thành ngôi sao hạng A

Vai nữ chính trong các bộ phim đình đám như Trái tim mùa thu, Ngôi nhà hạnh phúc, Hậu duệ mặt trời… đã đưa Song Hye Kyo trở thành diễn viên hàng đầu xứ kim chi.

Song Hye Kyo là cái tên có tầm quan trọng và sức ảnh hưởng trong ngành giải trí Hàn Quốc. Cô lần đầu ra mắt trước công chúng với vai trò người mẫu đồng phục học sinh. Sau bộ phim đầu tay Mối tình đầu, Song Hye Kyo ngày càng thu hút được nhiều sự chú ý. Cô chăm chỉ đóng phim truyền hình và nhanh chóng trở nên nổi tiếng qua nhiều vai diễn khác nhau.

Trái tim mùa thu (2000)

Trong Trái tim mùa thu, Song Hye Kyo sánh đôi với nam tài tử Song Seung Hun. Nữ diễn viên hóa thân thành Yoon Eun Suh - một cô gái đáng thương trong tình yêu lẫn cuộc sống.



Trái tim mùa thu là một bộ phim đầy bi thương. Ảnh: Chụp màn hình

Đây được xem là vai diễn đột phá của Song Hye Kyo, đưa cô trở thành ngôi sao lớn trong làng giải trí. Người Hàn Quốc mê mẩn vẻ đẹp và sự quyến rũ của nữ diễn viên khi cô lột tả trọn vẹn một nhân vật quá đỗi bất hạnh trên màn ảnh. Hình ảnh Yoon Eun Suh chất chứa đầy nỗi buồn đã chạm đến trái tim của biết bao khán giả lúc bấy giờ.

Không chỉ vậy, phản ứng hóa học của cô với cả hai bạn diễn là Song Seung Hun và Won Bin cũng rất hoàn hảo. Mối quan hệ của họ được xem như là một trong những mối tình tay ba kinh điển nhất trong lịch sử phim ảnh xứ kim chi. Phim có rating trung bình lên đến 38,6% và cao nhất là 46,1%. Nhờ sự thành công của Trái tim mùa thu, làn sóng văn hóa Hàn Quốc bắt đầu lan rộng khắp các quốc gia châu Á.

Một cho tất cả (2003)

Một cho tất cả là câu chuyện kể về Kim In Ha (Lee Byung Hun) một tay chơi poker chuyên nghiệp phải lòng cô nàng Min Soo Yeon (Song Hye Kyo). Vì vô tình giết người, In Ha vào tù bảy năm. Thời gian sau, định mệnh đã đưa đẩy In Ha gặp lại Soo Yeon, cả hai cùng vẽ nên chuyện tình đẹp nhưng cũng đầy sóng gió.



Song Hye Kyo sánh đôi cùng tài tử Lee Byung Hun trong Một cho tất cả. Ảnh: Chụp màn hình

Bộ phim đã thành công vang dội tại Hàn Quốc, tỷ lệ người xem cao nhất lên đến 47,7%. Vai diễn của Song Hye Kyo được đón nhận vô cùng nồng nhiệt, khán giả không khỏi xót xa trước mối tình trắc trở của In Ha và Soo Yeon. Nhờ vậy, Một cho tất cả đã mang về cho Song Hye Kyo danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Lễ trao giải phim truyền hình SBS năm 2003.

Ngôi nhà hạnh phúc (2004)

Ngôi nhà hạnh phúc do Song Hye Kyo và Bi Rain đảm nhận vai chính. Phim là câu chuyện kể về hai nhân vật có tính cách trái ngược nhưng tình cờ chung sống với nhau. Bất chấp sự ghét bỏ ban đầu, cả hai dần phát triển tình cảm và tạo nên cuộc sống hôn nhân ngọt ngào.



Ngôi nhà hạnh phúc được remake tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ảnh: Chụp màn hình

Ngôi nhà hạnh phúc là một trong những phim hài lãng mạn có sức ảnh hưởng lớn. Phim đóng vai trò quan trọng trong việc khởi đầu làn sóng Hallyu. Không chỉ vậy, đoạn aegyo (diễn nét đáng yêu) của Song Hye Kyo và nhạc phim cũng trở nên "viral" (lan toả, phổ biến) khắp châu Á. Nhờ kịch bản thú vị, Ngôi nhà hạnh phúc cũng được remake tại nhiều quốc gia như Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Philippines.

Ngọn gió đông năm ấy (2013)

Ngọn gió đông năm ấy là bộ phim xoay quanh mối tình của kẻ lừa đảo Oh Soo (Jo In Sung) và người thừa kế Oh Young (Song Hye Kyo). Hai con người với số phận và những mục tiêu khác nhau đã cùng tạo nên một chuyện tình đẹp.



Song Hye Kyo vào vai một cô gái mù trong Ngọn gió đông năm ấy. Ảnh: Chụp màn hình

Song Hye Kyo tiếp tục được đánh giá cao khi hóa thân vào vai một cô gái mù, khao khát cuộc sống bình yên nhưng lại vướng vào mối quan hệ đầy phức tạp. Với vai diễn này, sức hút của Song Hye Kyo tiếp tục lan rộng tại châu Á và mang về cho cô giải Daesang danh giá tại lễ trao giải Apan lần thứ 2.

Hậu duệ mặt trời (2016)

Nhắc đến các bộ phim của Song Hye Kyo chắc hẳn không thể bỏ qua tác phẩm Hậu duệ mặt trời. Phim kể về chuyện tình đẹp giữa chàng đại úy dũng cảm Yoo Shi Jin và nàng bác sĩ xinh đẹp Kang Mo Yeon do Song Joong Ki và Song Hye Kyo đóng chính.



Hậu duệ mặt trời trở thành siêu hit trên toàn châu Á. Ảnh: Chụp màn hình

Nhờ phản ứng hóa học tuyệt vời của bộ đôi diễn viên đình đám, Hậu duệ mặt trời cực kỳ thành công với rating trên 38,8%. Phim trở thành siêu hit trên toàn châu Á cũng như thế giới năm 2016. Nhờ sự đan xen giữa các yếu tố chính kịch, hành động, hài hước và lãng mạn, Hậu duệ mặt trời một lần nữa khẳng định vị thế đẳng cấp của Song Hye Kyo trên thị trường phim ảnh. Cô tiếp tục đoạt giải Daesang tại Lễ trao giải phim truyền hình KBS năm 2016.



Song Hye Kyo tái xuất với dự án Bây giờ, chúng ta đang chia tay. Ảnh: Chụp màn hình

Hiện, Song Hye Kyo đang đảm nhận vai nữ chính trong dự án Bây giờ, chúng ta đang chia tay của đài SBS. Dù phim chỉ mới bước vào giai đoạn đầu, nhưng nữ diễn viên đã chứng minh được sức ảnh hưởng của mình khi liên tục xuất hiện trong các chủ đề được nhiều người quan tâm nhất làng giải trí những ngày qua.