Thân Thúy Hà của "Lưới trời" trải lòng về việc bị khán giả chửi bới

Một trong những vai phản diện khiến “Lưới trời” ngày càng kịch tính, đẩy nhân vật Hạnh vào bi kịch không lối thoát, đó là bà chị dâu tên Tím do Thân Thúy Hà thủ diễn. Mới đây, nữ diễn viên đã trải lòng về việc bị khán giả "ném đá" khi đóng vai ác.



Vai diễn của Thân Thúy Hà trong "Lưới trời". Ảnh: NSCC

Sau 10 tập phát sóng, "Lưới trời" đang bước vào những phân đoạn gay cấn, kịch tính. Hạnh vì không chịu nổi sự sỉ nhục sau trận đánh ghen của mẹ vợ Hải, càng không thể chấp nhận được sự lừa dối tàn nhẫn của người đàn ông mình yêu, khiến bản thân trở thành tiểu tam bị bao người khinh khi, cô quyết định về quê nhà nương nhờ anh hai. Tại đây, Hạnh đối mặt với sự chì chiết và chuỗi bi kịch không lối thoát bởi bà chị dâu trời hành - Tím.

Vốn là diễn viên chuyện trị những dạng vai khiến khán giả ghét cay ghét đắng trên màn ảnh, sự trở lại lần này của Thân Thúy Hà tiếp tục được chờ đợi. Chị khẳng định, Tím đúng chuẩn chị dâu “có một không hai” khi liên tục vùi dập em chồng chỉ vì những toan tính của riêng mình. Vì trả nợ, Tím sẵn sàng gài bẫy Hạnh để công tử Long có cơ hội cưỡng bức em chồng...

Thân Thúy Hà khẳng định, đây là vai diễn tàn nhẫn và có sự cuốn hút, đến cả Nhật Kim Anh cũng muốn diễn vai này. Nữ diễn viên chia sẻ: “Vai diễn của tôi càng về sau càng dữ dội. Tím không phải kiểu nhân vật vừa xuất hiện đã ấn tượng ngay nhưng càng về sau lại càng thấm dần sự mưu mô gian xảo, toan tính lọc lừa nhưng cũng đầy dằn vặt. Đạo diễn đặt tên phim là “Lưới trời” như dành cho nhân vật Tím của tôi vì đến cuối cùng, Tím cũng phải nhận quả báo và khó thoát luật nhân quả”.



Cô đóng vai phản diện trong phim. Ảnh: NSCC

Bật mí thêm về vai bà chị dâu trời hành của “Lưới trời”, Thân Thúy Hà cho rằng, Tím đúng là đáng ghét nhưng càng diễn, cô lại càng thương nhân vật của mình vì nhiều lí do. “Phụ nữ ngày xưa xem chồng là tất cả. Nhưng chồng của Tím lại luôn đặt em gái nặng hơn vợ, thậm chí vì thương em gái mà xử ép vợ mình. Tôi ví dụ như tình tiết Tím và Hạnh đều có bầu nhưng khi chẻ củi hay làm việc nhà đều để Tím làm, Hạnh được nghỉ ngơi. Đến khi sinh con, chồng mình lại an ủi em gái, mặc kệ cô vợ đang đau đớn thì ai không ức. Sinh con xong, Tím còn phải nhường sữa cho cháu trong khi con ruột không được no, hỏi ai không xót..." -Thân Thúy Hà nói.

Nhớ lại những phân đoạn “dữ dội” của Tím trong "Lưới trời", Thân Thúy Hà không khỏi rùng mình. Cô trải lòng: “Vai Tím ở phân đoạn nào cũng dễ sợ, lúc thì bị đánh, lúc thì đi đánh người ta, lúc thì bị chì chiết, lúc thì bị người ta chì chiết mình… Khóc chồng, khóc mình, khóc con…”.

Dù thường xuyên được đạo diễn điểm mặt chỉ tên để mời vào các tuyến vai phản diện nhưng Thân Thúy Hà lại cực thoải mái về tâm lý, không sợ bị ghét. Chị tâm sự: “Phần lớn vai diễn của tôi chiếm nhiều là vai phản diện nên khán giả quen và dễ chấp nhận hơn, đi vào lòng người dễ hơn. Ngày xưa, họ ghét thôi, còn bây giờ khi những đoạn phim cao trào được đưa lên mạng, khán giả bức xúc nên để lại bình luận chửi nhiều lắm. Tôi thích xem những bình luận như vậy, khi họ chửi, tôi cảm thấy rất đã. Ở ngoài đời, khi gặp tôi, họ nói chuyện như một người khán giả và diễn viên, tôi hiểu họ ghét nhân vật chứ không ghét tôi. Chỉ đôi khi có những khán giả quá khích mới không phân biệt đâu là phim và đâu là đời thật. Họ giận và xúc phạm nặng nề đến đời tư, con cái, gia đình tôi.

Nếu tôi trách những khán giả bị lậm phim như thế, tôi thấy mình soi mói và nhỏ nhặt quá. Khán giả đã quá nhập tâm vào nhân vật mà tôi diễn hết tâm sức thì tôi nên cảm thấy vui nhiều hơn”.

Vì đóng vai phản diện quá nhiều nên mỗi về thăm quê, Thân Thúy Hà bị họ hàng “mắng vốn” là hễ phim nào có cô đóng là y như rằng người thân trong nhà đi chợ sẽ nghe bàn tán về cô đến đau cả tai. Còn cậu con trai lớn lại phán một câu xanh rờn mỗi khi mẹ đi phim: “Mẹ lại đóng vai ác nữ hả mẹ?”. Cô cho biết, bản thân không giấu con mình chuyện đóng vai phản diện trên màn ảnh.