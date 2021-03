Người xem Grammy 2021 thấp nhất lịch sử, giảm hơn một nửa năm ngoái

Lễ trao giải Grammy lần thứ 63 vừa khép lại hôm 15.3 (giờ Việt Nam). Gây choáng ngợp với màn đổ bộ của loạt sao đình đám cùng những tiết mục hoành tráng nhưng sự kiện lại có lượng người xem thấp kỷ lục.

Lễ trao giải Grammy 2021 không được khán giả truyền hình săn đón như những mùa giải trước. ẢNH: GETTY

Grammy 2021 quy tụ những ngôi sao hàng đầu của ngành công nghiệp âm nhạc quốc tế với những màn trình diễn mãn nhãn, đầy thăng hoa cùng hàng loạt hạng mục vinh danh được chờ đợi nhất năm qua. Tuy nhiên, trái với nỗ lực và kỳ vọng từ ban tổ chức, sự kiện trao giải năm nay ghi nhận lượng người xem chưa được một nửa năm trước.

Số liệu từ Nielsen cho thấy chương trình phát sóng trên đài CBS chỉ có 8,8 triệu lượt xem, giảm 53% so với thành tích 18,69 triệu người của Grammy 2020. Tuy nhiên, đây chỉ là số liệu được báo cáo sớm và chưa cập nhật lượng người xem ở Bờ Tây cũng như nước ngoài. The Hollywood Reporter nhận định lượng người xem sẽ cao hơn so với số liệu kể trên nhưng cũng không thể chạm được đến thành tích như năm ngoái.

4 nghệ sĩ nữ "càn quét" 4 hạng mục lớn nhất của Grammy 2021: Album của năm, Bản thu âm của năm, Nghệ sĩ mới của năm và Bài hát của năm. ẢNH: GETTY

Lễ trao giải Grammy 2021 xếp sau thành tích của cuộc phỏng vấn “bom tấn” giữa vợ chồng Harry - Meghan Markle với Oprah Winfrey cũng được phát sóng trên CBS vào dịp cuối tuần. Lên sóng hôm 7.3 (giờ Mỹ), cuộc trò chuyện đầy những tiết lộ gây sốc này đã thu hút hơn 17 triệu lượt xem tại xứ cờ hoa. Dẫu sở hữu thành tích lẹt đẹt song Grammy không phải là lễ trao giải duy nhất ế khán giả trong thời gian qua. Giải Quả cầu vàng, CMA Awards, American Music Awards và Academy of Country Music Awards vừa qua đều ghi nhận lượng người xem sụt giảm nghiêm trọng. CBS cho biết tính đến hiện tại Grammy vẫn là lễ trao giải có lượng người xem lớn nhất trong mùa giải thưởng 2020-2021.

Grammy 2021 giúp Beyoncé, Taylor Swift lập kỷ lục mới trong lịch sử giải thưởng. Với việc thắng hạng mục Album của năm với Folklore, “rắn chúa” trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử giải thưởng 3 lần giành được giải Album của năm. Các giải lớn còn lại cũng thuộc về toàn nghệ sĩ nữ: Billie Eilish giành giải Bản thu âm của năm, H.E.R thành chủ nhân giải Bài hát của năm còn Megan Thee Stallion là Nghệ sĩ mới của năm. Ngoài ra, loạt chiến thắng ấn tượng của Beyoncé tại sự kiện năm nay giúp “ong chúa” sở hữu tổng cộng 28 giải Grammy, trở thành nữ nghệ sĩ có nhiều kèn vàng nhất trong lịch sử giải thưởng.

Theo Thanh Chi (TNO)