Điện ảnh thế giới điêu đứng trước diễn biến căng thẳng của COVID-19

Tổng hợp tình hình chung của điện ảnh thế giới sau hai tháng chống chọi với dịch COVID-19: - Tính đến ngày 6/3, các chuyên gia dự đoán tổng thiệt hại do COVID-19 gây ra cho điện ảnh thế giới có thể lên đến ít nhất 5 tỷ USD, bao gồm tổn thất phòng vé và hệ quả do đình trệ sản xuất. - Các rạp chiếu phim tại Trung Quốc đóng cửa trên diện rộng cho tới tháng Sáu, dự đoán thiệt hại tại thị trường này trong dịp lễ vừa qua có thể lên đến 1 tỷ USD. - ''No Time to Die'', phần phim thứ 25 của thương hiệu huyền thoại James Bond dời lịch công chiếu từ tháng Tư sang tháng 11 sau khi thị trường tỷ dân Trung Quốc thất thủ. - ''Mulan'', bộ phim được kỳ vọng lớn của Disney với số tiền đầu tư lên đến 200 triệu USD (cao nhất trong số các phim chuyển thể từ hoạt hình của nhà Chuột tính tới thời điểm hiện tại) dời lịch chiếu trên toàn cầu. Bộ phim có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng nề về mặt truyền thông lẫn doanh thu khi Trung Quốc là thị trường chính được nhắm đến. - Tại Hàn Quốc - thị trường phim lớn thứ năm của thế giới, hệ thống CGV đã đóng cửa toàn bộ rạp chiếu tại thành phố Daegu. Lịch trình ra mắt các phim mới trong nước bị hoãn vô thời hạn. - Ở Italy, hơn một nửa rạp chiếu phim đóng cửa khi giới chức ra lệnh cấm người dân tiếp xúc trong phạm vi bán kính ít hơn 1m ở nơi công cộng. - Bollywood lùi lễ trao giải International Indian Film Academy - phiên bản Oscars riêng của Ấn Độ, vốn được lên lịch sẽ diễn ra vào ngày 27/3. - Liên hoan phim Quốc tế Red Sea diễn ra tại Jeddah (Arab) bị hủy trong tuần vừa rồi trước diễn tiến phức tạp của dịch bệnh.