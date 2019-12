5 phim 'bom tấn' được kỳ vọng thành 'bom xịt' phòng vé năm 2019

Những phim "bom tấn" dưới đây dù được khán giả trông đợi nhiều trước khi ra mắt, kết quả vẫn gây lỗ cho nhà sản xuất cũng như nhận nhiều chê bai của giới chuyên môn.



Cats bị giới phê bình chê bai nặng nề dù quy tụ toàn sao “khủng” - ẢNH: CNET





"Bom tấn" nhạc kịch Cats



Dù được kỳ vọng rất cao ngay từ đầu bởi có sự tham gia của loạt sao hạng A nổi tiếng cùng những bài hát độc quyền của "công chúa nhạc đồng quê" Taylor Swift, "bom tấn" Cats ngay khi vừa ra mắt đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Là bộ phim điện ảnh lấy cảm hứng từ sân khấu nhạc kịch nhưng sự sáng tạo của tác phẩm được đánh giá chỉ ở tầm trung.









Tờ The Hollywood Reporter mô tả về tạo hình của các nhân vật trong bộ phim là “các nhân vật lông lá trông rất khó chịu và gần như rùng rợn". Ngoài ra nhiều người nhận thấy trong nhiều bối cảnh, kích thước nhân vật không có sự đồng nhất. Phần âm nhạc của Taylor Swift cũng được nhận xét tuy nhiều nhưng chưa thực sự quá ấn tượng. Phim đầu tư 100 triệu USD trong khi thu về cỡ 16 triệu USD.



Hellboy



"Bom tấn" siêu anh hùng Hellboy chuyển thể từ truyện tranh Dark Horse Comics có mức đầu tư 50 triệu USD thu về chỉ 44 triệu USD, sau khi ra mắt đã bị giới phê bình chê bai tơi tả vì nội dung lộn xộn và hình ảnh kém thuyết phục.



Trên chuyên trang Rotten Tomatoes, Helllboy nhận số điểm vỏn vẹn 11%. Báo New York Post cho rằng Hellboy xứng đáng là "bom tấn" cạnh tranh giải thưởng phim tệ nhất năm kể từ thời điểm công chiếu. Trong khi đó, nhà phê bình Chris Hunneysett của báo Daily Mirror chỉ trích kỹ xảo của Hellboy 2019 "quá rẻ tiền".









Hai phần phim trước đó là Hellboy (2004) và Hellboy II: The Golden Army (2008) của đạo diễn lừng danh Guillermo del Toro được giới phê bình khen ngợi vì câu chuyện hấp dẫn, kỹ xảo chân thực và đặc biệt là chất thơ trong cách kể chuyện. Tuy nhiên Hellboy 2019 của đạo diễn Neil Marshall bị dán nhãn R và đậm chất bạo lực, chất lượng tác phẩm kém.



X-Men: Dark Phoenix



Sau hai tuần trình chiếu, X-Men: Dark Phoenix trở thành tác phẩm điện ảnh dị nhân có doanh thu thấp nhất (252 triệu USD) trong khi chi phí là 200 triệu USD, mang đến cái kết buồn cho thương hiệu nổi tiếng.







Có nhiều lý do khiến X-Men: Dark Phoenix lụn bại, mà lớn nhất chính là việc chất lượng nội dung bộ phim không tốt. Nhiều tờ báo uy tín như The Hollywood Reporter, Screen Rant nhận xét "bom tấn" có cốt truyện nhàm chán, tâm lý nhân vật phi logic, các cảnh hành động thiếu ấn tượng.



Ngoài ra, thời điểm phim công chiếu, khán giả cũng có vẻ háo hức chờ đợi nhóm X-Men xuất hiện trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) hơn là theo dõi đoạn kết mà Fox mang lại trước khi hãng sáp nhập vào Disney.



Gemini Man



Phim sở hữu phần ý tưởng thú vị, xoay quanh một sát thủ phải đối mặt với kẻ thù tối thượng, cũng là một bản sao trẻ hơn của chính mình. Will Smith diễn xuất tốt và những cảnh dùng công nghệ CGI (mô phỏng hình ảnh bằng máy tính) được thực hiện sinh động. Tuy nhiên, tổng thể bộ phim lại mang tới cảm giác khá hụt hẫng.



Nhiều ý kiến cho rằng tác phẩm có không ít cảnh thừa thãi, quá gấp gáp và thiếu đi cao trào cần thiết. Trên Rotten Tomatoes, phim chỉ đạt 25%, thấp nhất trong sự nghiệp đạo diễn của Lý An kèm theo khoảng lỗ khi đầu tư 138 triệu USD thu về 173 triệu USD vì phải chia cho rạp khoảng 50% doanh thu.









Terminator: Dark Fate



Với tổng doanh thu sau hơn 1 tháng công chiếu vào khoảng 260 triệu USD, gây lỗ cho Paramount hơn 50 triệu USD, con số này cho thấy thương hiệu “Kẻ hủy diệt” đình đám đang ngày càng giảm sức hút. Ngay cả sự tái hợp của bộ đôi Linda Hamilton và Arnold Schwarzenegger cũng không đủ để kéo khán giả ra rạp ủng hộ cho phim.









Nhiều chuyên gia phê bình đánh giá nội dung Terminator: Dark Fate cũ kỹ, giống với phần đầu tiên năm 1984, nhằm tạo sự kết nối cho màn tái xuất của Linda Hamilton sau 35 năm. Tuy nhiên, điều đó vô tình đẩy "bom tấn" này thành thiếu sáng tạo.

Theo Hà Trang (thanhnien)