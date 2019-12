Những bộ phim Giáng sinh bất hủ mọi thời đại

Mùa giáng sinh sắp đến, ngoài những hoạt động náo nhiệt ngoài đường phố, chắc hẳn cũng sẽ một số nhiều bạn rất lựa chọn cách tận hưởng Giáng sinh cùng với những người thân yêu bằng cách cùng ngồi xem những bộ phim về Giáng sinh thú vị. Dưới đây là một số gợi ý về những bộ phim Giáng sinh kinh điển nhất mọi thời đại.





Home Alone





Home Alone là bộ phim kinh điển nhất mỗi dịp Giáng sinh - Ảnh : Mọt Phim



Từng giữ kỉ lục là bộ phim Giáng sinh được xem nhiều nhất trong suốt 2 thập kỷ qua, Home alone vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các gia đình trong đêm Noel. Bộ phim chiếm trọn những nụ cười sảng khoái của khán giả nếu bạn muốn tìm những phút giây vui vẻ thoải mái bên nhau. Bộ phim luôn giữ vững danh hiệu là bom tấn Giáng sinh có doanh thu cao nhất mọi thời đại.



Câu chuyện về cậu bé Kevin nghịch ngợm, lém lỉnh khi ở nhà một mình trong đêm Noel, phải đối phó với những tên trộm nguy hiểm gắn với tuổi thơ của rất nhiều người.



Frozen



Frozen là bom tấn hoạt hình 3D số 1 thế giới của Disney, được sách kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận. Phỏng theo câu chuyện cổ tích Nữ chúa tuyết. Vừa ra mắt, phim đã kiếm được hơn 1,2 tỉ đô la Mỹ trên toàn cầu.





Frozen kể về hành trình tìm kiếm người chị lạnh nhạt của một công chúa có khả năng biến mọi thứ cô chạm vào thành băng - Ảnh : Mọt Phim





Bộ phim đã giành được hai giải thưởng trong liên hoan phim Oscar lần thứ 86 vừa qua là “Phim hoạt hình hay nhất” và “Nhạc phim hay nhất” với ca khúc Let It Go.



It’s a wonderful life





Bộ phim tình cảm không thể bỏ qua dịp Giáng sinh - Ảnh : Mọt Phim



Từng nhận được tới 5 đề cử giải Oscar và nằm trong danh sách 100 bộ phim Mỹ hay nhất mọi thời đại. Bộ phim Giáng sinh này mang ý nghĩa đề cao những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, từ đó khiến bạn phải càng thêm trân trọng những phút giây hiện tại bên người thân của mình.



The Santa Clause





Bộ phim kể về nhân vật huyền thoại khi nhắc đến Giáng sinh





Bộ phim nói về một nhân vật huyền thoại gắn liền với đêm Giáng sinh: ông già Noel. Những người hâm mộ điện ảnh dường như đã quá quen thuộc với bộ phim nổi tiếng này cũng như vai diễn để đời của diễn viên người anh Tim Allen.



Với ý nghĩa hiện thực hoá hình ảnh ông già Noel, bộ phim mang đến cho khán giả những giây phút hữu thực được sống trong thế giới thần tiên quên đi cuộc sống bộn bề.



Love actually





“Love Actually” là một bộ phim tình cảm kinh điển dành cho mùa Giáng sinh - Ảnh : Mọt Phim





Với thông điệp ý nghĩa tình yêu không chỉ giới hạn trong tình đôi lứa, đó còn là tình cảm gia đình, tình bạn bè, tình đồng nghiệp, tình người…



Bộ phim tình cảm ý nghĩa này chắc hẳn sẽ làm bạn thấy ấm áp hơn trong một buổi tối Noel ấm cúng cùng với gia đình, người thân và bạn bè.

Theo Vân Anh (Báo Lao Động)