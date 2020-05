Bị giảm 15,3 tỉ đồng doanh thu, VFF mòn mỏi chờ 'sếp lớn' FIFA cứu trợ

Nguồn thu của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) năm 2020 bị giảm khoảng 6% so với kế hoạch đề ra và VFF đang đợi gói hỗ trợ từ Liên đoàn Bóng đá thế giới FIFA.

Sân cỏ Việt Nam im ắng và sắp sôi động trở lại. Ảnh: Minh Tú

Tại Hội nghị Ban chấp hành VFF vào ngày 13.5, ông Nguyễn Minh Châu – Phó Tổng thư ký VFF đã báo cáo thông tin không mấy khả quan: Dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng đến công tác tiếp thị, vận động tài trợ của VFF trong năm 2020.

Nhiều đơn vị tài trợ, đối tác gửi văn bản đến VFF xin được VFF chia sẻ, khó khăn mà những đối tác này gặp phải. Có đơn vị xin được lùi thời hạn thanh toán hoặc xin giảm giá trị tài trợ, thậm chí có đơn vị xin được đề xuất chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. VFF cố gắng làm việc với từng đối tác, trên tinh thần vừa hỗ trợ, vừa giữ được mức giảm thiểu thiệt hại thấp nhất. Nguồn thu trong công tác tiếp thị và vận động tài trợ, trong năm 2020 chắc chắn bị giảm, rơi vào khoảng 6% trên kế hoạch nguồn thu đưa ra ban đầu.

Khán đài trống vắng khiến các CLB không thu được tiền bán vé. Ảnh: Minh Tú

Bị giảm nguồn thu trong năm nay là điều nằm ngoài dự tính của VFF. Trong 5 năm trở lại đây, hoạt động tài chính của VFF có nhiều dấu hiệu khởi sắc và không năm nào không đạt tăng trưởng ở mức tương đối tốt. Cụ thể năm 2015 đạt tăng trưởng 116%, năm 2016 đạt tăng 141%, năm 2017 đạt tăng 177%. Năm 2018 đạt tăng 199%, trong đó nguồn thu tiếp thị và vận động tài trợ vào khoảng 92,8 tỉ đồng. Khóa 7 (2014-2018), công tác tiếp thị và vận động tài trợ đạt 248 tỉ đồng.

Doanh thu của VFF năm 2019 đạt gần 238 tỉ đồng – vượt 73 tỉ đồng so với con số dự kiến là 165 tỉ đồng. Trong đó doanh thu từ dự án (gồm các khoản từ 3 Liên đoàn Bóng đá thế giới, châu Á và Đông Nam Á ) là gần 49 tỉ đồng và doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vào khoảng gần 190 tỉ đồng. Chỉ riêng năm 2019, số tiền mà VFF thu được đã cao gần bằng cả khóa 7 (238 tỉ đồng so với 248 tỉ đồng), chỉ số doanh thu tăng 145% so với năm 2018.

V-League sắp trở lại vào ngày 5.6. Ảnh: Ảnh: Minh Tú

Năm 2020, VFF dự kiến thu 255 tỉ đồng, trong đó doanh thu từ dự án là gần 33 tỉ đồng (dự án FIFA gần 20 tỉ đồng và dự án của AFC, AFF khoảng 12,4 tỉ đồng) và từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ vào khoảng gần 223 tỉ đồng. VFF dự kiến nguồn chi năm 2020 vào khoảng gần 248 tỉ đồng, trong đó chi cho tất cả các hoạt động vào khoảng hơn 237 tỉ đồng và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào khoảng hơn 10 tỉ đồng. Dự tính lãi năm 2020 vào khoảng gần 7,5 tỉ đồng.

Tuy nhiên, vì lý do bất khả kháng là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 là nguồn thu của VFF năm 2020 bị giảm khoảng 6% như báo cáo của Phó Tổng thư ký VFF Nguyễn Minh Châu. Như vậy, rất có thể năm nay VFF sẽ không có lãi vì mất khoảng 15,3 tỉ đồng – cao hơn gấp đôi so với dự tính lãi.

Khi đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới, FIFA đã thông báo sẽ hỗ trợ tổng cộng 150 triệu USD cho tất cả 211 thành viên trong thời gian tới. FIFA mong muốn các liên đoàn thành viên sớm khôi phục lại hoạt động do ảnh hưởng mạnh bởi tình hình dịch bệnh. FIFA còn cho biết mỗi liên đoàn sẽ nhận được 500.000 USD (khoảng hơn 11,5 tỉ đồng).

Dĩ nhiên VFF cũng nằm trong số các liên đoàn có khả năng được hỗ trợ. Theo Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, VFF sẽ báo cáo các con số thiệt hại lên VFF, ví dụ như các trận đấu tại V-League không khán giả sẽ ảnh hưởng như thế nào đến nguồn thu của các Ban tổ chức sân; thương hiệu các đội bóng, thương hiệu của bóng đá Việt Nam sẽ bị tác động ở mức độ nào. Từ gói giải ngân của mình, FIFA sẽ tiếp tục tính toán, còn đến thời điểm này VFF chưa nhận được tiền hỗ trợ từ “sếp lớn”.