Công an Gia Lai ngăn chặn từ sớm, từ xa các loại tội phạm

(GLO)- Năm 2022, mặc dù đối mặt với nhiều thách thức nhưng dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, đấu tranh từ sớm, từ xa với các loại tội phạm. Qua đó, lực lượng Công an đã góp phần giữ vững an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.





Giữ vững an ninh chính trị từng lĩnh vực, địa bàn



Công an tỉnh đã tổ chức tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an triển khai đồng bộ, linh hoạt các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, lực lượng Công an đã bảo đảm an ninh, an toàn Tuần lễ các sự kiện chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh. Bên cạnh đó, lực lượng Công an đã chủ động triển khai các kế hoạch, phương án, biện pháp đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động. Trong năm, Công an tỉnh đã thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phan Thị Thảo-thành viên tổ chức phản động “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; mở rộng điều tra, bắt, khởi tố 4 đối tượng là thành viên của tổ chức này trú tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Lực lượng Công an ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: Nguyễn Hữu





Cùng với đó, lực lượng Công an đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn từ sớm âm mưu, hoạt động phục hồi FULRO, “Tin lành Đê ga”; tham mưu giải quyết ổn định các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, không để xảy ra “điểm nóng”. An ninh biên giới và trên các lĩnh vực: tôn giáo, chính trị nội bộ, truyền thông, kinh tế, xã hội, an ninh mạng… được bảo đảm. Đơn cử, lực lượng Công an đã triển khai có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, góp phần thúc đẩy các dự án kinh tế phát triển, nhất là các dự án về năng lượng tái tạo, lĩnh vực bất động sản, không để các đối tượng lợi dụng sơ hở lũng đoạn thị trường. Đồng thời, đấu tranh xử lý hiệu quả các hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng; trong đó đã khởi tố 15 vụ/28 bị can lợi dụng mạng internet, viễn thông thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài ra, Công an tỉnh phát hiện, đấu tranh, bóc gỡ, tấn công, vô hiệu hóa 53 tài khoản có các hoạt động phát tán thông tin xấu độc, xử lý 26 trường hợp.



Đạt và vượt các chỉ tiêu công tác



Trong năm 2022, Công an tỉnh đã triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội; kéo giảm 5,97% số vụ phạm pháp hình sự, giảm 41,3% số người chết do tội phạm gây ra so với năm 2019 (trước thời điểm dịch Covid-19). Nhiều loại tội phạm giảm mạnh như: trộm cắp tài sản, cướp tài sản, cố ý gây thương tích, xâm hại trẻ em… Tỷ lệ điều tra đạt 84,4% (cao hơn 9,4% so với chỉ tiêu Quốc hội đề ra). Án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 95,7% (vượt 5,7% so với chỉ tiêu). Các vụ án dư luận xã hội quan tâm đều được nhanh chóng điều tra, làm rõ; triệt phá nhiều nhóm tội phạm; đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, chức vụ đạt kết quả rất tích cực. Tỷ lệ thu hồi tài sản án tham nhũng đạt 62,3%. Bên cạnh đó, lực lượng Công an đã phát hiện, đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, ma túy, kinh tế, môi trường… Công tác điều tra, xử lý tội phạm được thực hiện đúng quy định; 100% vụ việc có dấu hiệu tội phạm đều được khởi tố, điều tra. Việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt tỷ lệ 90,57%.



Hiện tại, lực lượng Công an toàn tỉnh đã thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân đạt 95,2%; làm sạch dữ liệu dân cư đạt 99,9%; huy động tối đa lực lượng thực hiện cao điểm “90 ngày đêm” của Bộ Công an về triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 và tăng cường đẩy mạnh triển khai Đề án 06 của Chính phủ. Qua đó, lực lượng Công an đã để lại hình ảnh rất sâu đậm về tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tâm, tận lực, tận tụy phục vụ Nhân dân, được quần chúng nhân dân và các ngành đánh giá cao. Đồng thời, lực lượng Công an tích cực vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ; tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo an toàn tuyệt đối trại tạm giam, các nhà tạm giữ… Bên cạnh đó, lực lượng Công an đã tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, huy động hệ thống chính trị các cấp vào cuộc thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là thực hiện hiệu quả Kế hoạch 979 về tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng-chống tội phạm tại địa bàn cơ sở. Từ đó đã kéo giảm tai nạn giao thông ở 2 tiêu chí (giảm số vụ, số người bị thương). Để phát triển hơn nữa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm huy động sức mạnh toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, các tổ tự quản về an ninh trật tự hoạt động hiệu quả trong Nhân dân.

Thực hiện cao điểm “90 ngày đêm” của Bộ Công an, hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ Công an đến các buôn, làng làm CCCD cho người già yếu, bệnh tật không thể đi lại được. Ảnh: Nguyễn Hữu



Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy Công an tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện; đồng thời, thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng và triển khai Đề án thực hiện Nghị quyết trong Công an toàn tỉnh đảm bảo tiến độ.



Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 16-12, Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhì cho Phòng An ninh điều tra và Phòng Cảnh sát Hình sự; tặng Huân chương Chiến công hạng ba cho Phòng Cảnh sát Kinh tế và cá nhân Giám đốc Công an tỉnh, cá nhân Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh. Ngoài ra, trong năm 2022, có 50 lượt tập thể, 63 lượt cá nhân được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh khen thưởng; 281 lượt tập thể, 629 lượt cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen. Mới đây, trong chuyến kiểm tra, đánh giá kết quả công tác năm 2022 tại Công an tỉnh Gia Lai, Trung tướng Lê Quốc Hùng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã biểu dương những nỗ lực và thành tích mà Công an tỉnh đạt được. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định: “Gia Lai tiếp tục là điểm sáng về bảo đảm an ninh quốc gia và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của cả nước”.



Thời gian tới, nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự của Công an tỉnh sẽ rất nặng nề bởi những diễn biến, tác động của tình hình thế giới, khu vực, trong nước và các địa bàn lân cận. Để phát huy chiến công, thành tích đạt được, lực lượng Công an toàn tỉnh không ngừng nỗ lực, tiếp tục phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm, quyết liệt triển khai có hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhất là chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo chính xác tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở nhằm kịp thời tham mưu, thực hiện toàn diện các mặt công tác, giữ vững an ninh trật tự trong mọi tình huống. Trước mắt, Công an tỉnh sẽ triển khai có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2023 để người dân vui xuân, đón Tết an toàn.



Thiếu tướng RAH LAN LÂM

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh