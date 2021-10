Bắt giữ kẻ vô hiệu hóa camera an ninh, đột nhập siêu thị trộm tiền

Từ manh mối duy nhất là hình ảnh đôi dép được camera ghi lại, Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã bắt giữ Hoàng Như Phúc để điều tra hành vi đột nhập siêu thị trộm cắp tài sản.





Ngày 20-10, Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã thông tin về đối tượng phá trần nhà, vô hiệu hóa camera để đột nhập, trộm cắp tài sản của một siêu thị trên địa bàn.



Theo đó, sáng 17-10, nhân viên một siêu thị trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận Cẩm Lệ) phát hiện siêu thị bị kẻ gian đột nhập nên trình báo công an.



Khám nghiệm hiện trường, Công an quận Cẩm Lệ nhận định đối tượng là kẻ trộm chuyên nghiệp, nhiều khả năng đã leo lên trụ điện bên cạnh rồi lên mái siêu thị, phá lớp trần nhà chui vào.





Phúc là kẻ thực hiện hàng loạt vụ trộm tại Gia Lai và Đà Nẵng



Đối tượng ngắt hệ thống điện để vô hiệu hóa camera an ninh. Sau đó, tên trộm phá hộp đựng tiền, lấy cắp hơn 10 triệu đồng. Đối tượng hành động kín kẽ, chỉ để lại manh mối duy nhất là hình ảnh đôi dép do camera ghi hình lại được.



Từ đây, Công an quận Cẩm Lệ đã kiểm tra các nhà trọ, nhà nghỉ trên địa bàn, phát hiện đôi dép ngay trước cửa giống như hình ảnh camera ghi được nên bắt giữ Hoàng Như Phúc (23 tuổi, quê Gia Lai).



Phúc đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Gã cho biết từng đột nhập siêu thị ở Gia Lai trộm 80 triệu đồng, sau đó xuống Đà Nẵng tiếp tục ra tay ở một cửa hàng thức ăn nhanh tại Sơn Trà.

