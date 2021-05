Phú Thiện: Tạm giữ đối tượng say rượu đập phá ô tô của người khác

(GLO)- Ngày 19-5, Công an huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Rcom Lương (SN 2000, trú tại bôn Mi Hoan, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.





Đối tượng Rcom Lương. Ảnh: Lê Anh

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, khoảng 1 giờ sáng 17-5, khi đi nhậu về, Lương thấy xe ô tô khách giường nằm BKS 90B-006.74 đang đậu ở lề quốc lộ 25 (thuộc bôn Mi Hoan, xã Ia Hiao) nên đã dùng dao rựa, gậy gỗ đập phá làm rạn nứt hoàn toàn kính chắn gió phía trước và kính chắn gió hai bên tài, phụ xe. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Tổng thiệt hại về tài sản khoảng 40 triệu đồng.



Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Phú Thiện đã đến hiện trường điều tra, truy bắt đối tượng. Biết không thể trốn thoát nên đến 17 giờ cùng ngày, Lương đã tới Công an huyện đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.



LÊ ANH