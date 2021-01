Vụ tai nạn giao thông ở Quảng trường Đại Đoàn Kết: Xác minh làm rõ để xử lý theo quy định

Ủy ban nhân dân TP. Pleiku vừa có Thông cáo báo chí số 1/TCBC-UBND về vụ tai nạn giao thông tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Theo đó, sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP. Pleiku phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố cùng các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai của nhân chứng; đồng thời phối hợp với Sở Giao thông-Vận tải khám nghiệm kỹ thuật an toàn phương tiện xe ô tô BKS 81A-234.42. Nguyên nhân vụ việc đang được Công an thành phố tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định. Ủy ban nhân dân TP. Pleiku cũng đã chỉ đạo Công an thành phố tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh làm rõ vụ tai nạn này.