Điều tra vụ tai nạn giao thông ở Quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Chiều 25-1, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tập trung điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku).





Theo đó, khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, anh Đinh Hồng Thiện (SN 1980, trú tại 171 Phan Đình Phùng, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) điều khiển xe ô tô BKS 81A-234.42, trên xe có chở chị N.T.C.S (SN 1992, trú tại phường Yên Thế, TP. Pleiku) lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo hướng đi Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Văn bản báo cáo kết quả điều tra ban đầu vụ tai nạn giao thông của Công an tỉnh Gia Lai.



Trong quá trình di chuyển, xe ô tô của anh Thiện đã tông vào xe máy BKS 81B2-859.56 của chị L.T.P (SN 1968, trú tại phường Hoa Lư, TP. Pleiku) đang dựng phía trước barie của Quảng trường Đại Đoàn Kết. Sau va chạm, xe ô tô tiếp tục tông vào barie, lao lên vỉa hè và tông mạnh vào trụ cờ ở Quảng trường rồi mới dừng lại.



Vụ tai nạn khiến chị S. bị thương ở vùng mặt, hiện đang điều trị tại Trung tâm Y tế TP. Pleiku; chiếc xe ô tô, xe máy và phần bục của trụ cờ bị hư hỏng.

Nhận được tin báo, Công an TP. Pleiku đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng Công an chưa phát hiện anh Thiện vi phạm nồng độ cồn và ma túy khi điều khiển phương tiện.



Được biết, anh Thiện kinh doanh trong lĩnh vực thiết kế quảng cáo. Trước đó, anh này từng bị Công an TP. Pleiku xử phạt vi phạm hành chính khi điều khiển xe ô tô gây ra vụ tai nạn liên hoàn tông vào 5 xe máy, 1 ô tô ở khu vực ngã ba Hoa Lư (TP. Pleiku) khiến 2 nạn nhân bị thương vào ngày 20-6-2019.



VĂN NGỌC