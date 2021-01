Bình Phước: Bắt giữ 31 đối tượng đánh bạc kiếm tiền… "đón Tết Tân Sửu"

Ngày 19/1, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho hay, vừa bắt gọn 31 đối tượng sát phạt nhau trên chiếu bạc vào ngày 18/1, tại xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.





Cụ thể Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bình Phước - đã phối hợp với Công an huyện Phú Riềng bất ngờ đột kích vào thôn 7, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, một "điểm nóng" về an ninh – trật tự ở tỉnh Bình Phước, triệt phá một sòng bạc lớn thu hàng trăm triệu đồng.



Địa điểm các đối tượng tổ chức sòng bạc là ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Bình (61 tuổi, tại thôn 7, xã Long Hà, huyện Phú Riềng). Các đối tượng bị bắt quả tang khi đang mải mê sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa thắng thua bằng tiền.



Hàng chục con bạc bị bắt giữ tại hiện trường. Ảnh: V.T



Tại sòng bạc, lực lượng công an đã bắt giữ 31 đối tượng hầu hết có hộ khẩu thường trú tại thôn 7, xã Long Hà. Ngoài ra còn có các đối tượng có hộ khẩu thường trú tại thôn 6, xã Long Hà và các xã Bù Nho, xã Long Hưng, xã Long Bình, xã Long Tân, xã Phú Trung, huyện Phú Riềng; các xã Đoàn Kết, xã Bom Bo, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng và xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập.



Lực lượng Công an đã thu giữ tại chiếu bạc số tiền 52,1 triệu đồng; thu giữ trên người các đối tượng số tiền 121 triệu đồng, 27 điện thoại di động, 3 xe mô tô các loại và một số dụng cụ phục vụ việc đánh bạc.



Ngay tại hiện trường bị bắt giữ, một con bạc tiết lộ "đánh bạc để kiếm tiền tiêu, đón Tết Tân Sửu sắp tới".



Hàng trăm triệu đồng bị phát hiện trên chiếu bạc. Ảnh: V.T



Trước đó, trong nhiều ngày, các trinh sát hình sự, thuộc Công an tỉnh Bình Phước và Công an huyện Phú Riềng đã bí mật triển khai các biện pháp nghiệp vụ theo dõi, nắm bắt các quy luật hoạt động của các đối tượng tại đây.



Thôn 7, xã Long Hà, huyện Phú Riềng được coi là một điểm nóng về an ninh-trật tự của tỉnh Bình Phước. Đặc điểm địa lý của thôn 7, xã Long Hà là muốn đi vào hoặc ra khỏi thôn chỉ có một con đường độc đạo duy nhất. Vì vậy các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc cắt cử người canh gác từ xa, khi có người lạ vào thôn thì đối tượng canh gác sẽ phát tín hiệu báo động để chúng giải tán sòng bạc trước khi lực lượng công an có mặt.

Theo Hoàng Hưng (Dân Việt)