Sản xuất hàng trăm kg đạn chì súng hơi rồi ngang nhiên rao bán trên Facebook

Để có hàng tiêu thụ, Lê Xuân Quỳnh ở Hà Nam đã mua 8 máy dập đạn chì súng hơi rồi thuê người sản xuất, sau đó ngang nhiên quảng cáo rao bán trên mạng xã hội Facebook.



Phá ổ làm súng, đạn... bán chỉ 500.000 đồng một khẩu



Ngày 8-9, Đội CSĐT Tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cho biết vừa phối hợp với Công an xã Hoàng Tây phát hiện Lê Xuân Quỳnh (SN 1982; ngụ thôn Thọ Lão 1, xã Hoàng Tây) có hành vi sản xuất, kinh doanh hàng cấm là đạn chì và súng hơi.



Lò đạn chì súng hơi được Công an huyện Kim Bảng phát hiện trong nhà dân



Theo đó, vào khoảng 16 giờ ngày 5-9, qua kiểm tra hành chính, Công an huyện Kim Bảng và Công an xã Hoàng Tây phát hiện tại gia đình Lê Xuân Quỳnh đang có hành vi sản xuất đạn chì súng hơi.



Công an thu giữ 8 máy dập đạn chì, hơn 400 kg đạn chì thành phẩm, 1 súng hơi thể thao bắn đạn chì.



Tại cơ quan công an, Quỳnh khai nhận đã mua máy dập và chì tấm nguyên liệu, sau đó bố trí người nhà và thuê công nhân thời vụ để sản xuất đạn chì, rồi rao bán trên Facebook.

