Phá ổ làm súng, đạn... bán chỉ 500.000 đồng một khẩu

Súng và nòng súng do ông Lương Văn Vượt tự chế để bán ra thị trường - Ảnh: BÌNH AN





Ngày 2-7, Công an huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) cho biết vừa triệt phá cơ sở chuyên chế tạo súng, đạn (loại tự chế) để bán ra thị trường với giá 500.000 đồng/khẩu súng tại thị trấn Hồi Xuân.



Theo thông tin từ Công an huyện Quan Hóa, qua điều tra, xác minh của lực lượng trinh sát nắm địa bàn, công an huyện này vừa khám xét khẩn cấp nơi ở của ông Lương Văn Vượt (58 tuổi, trú tại thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa) để phục vụ công tác điều tra.



Tại nhà ông Vượt, lực lượng công an thu giữ 2 khẩu súng tự chế, 3 nòng súng, hơn 8kg bi sắt, 1.500 hạt nổ, trên 4kg tiền chất thuốc nổ, lưu huỳnh, diêm sinh và nhiều tang vật khác có liên quan đến việc chế tạo súng, đạn.



Bước đầu ông Lương Văn Vượt khai do biết được người dân địa phương có nhu cầu sử dụng súng, đạn tự chế để săn bắn thú rừng và sở thích cá nhân, nên ông đã mua các bộ phận dùng để chế tạo súng; mua bi sắt, các tiền chất thuốc nổ để bán cho người dân.





Các loại đạn bi sắt, tiền chất thuốc nổ và tang vật liên quan mà Công an huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) thu giữ được tại gia đình ông Lương Văn Vượt ở thị trấn Hồi Xuân - Ảnh: BÌNH AN





Mỗi khẩu súng tự chế ông Vượt bán với giá 500.000 đồng, bi sắt bán với giá 20.000 đồng/100 gram.



Theo các thông tin, tại huyện vùng cao Quan Hóa còn nhiều người dân có thói quen sử dụng súng tự chế để săn bắn thú rừng nên có nhiều người lén lút chế tạo súng săn, tàng trữ và sử dụng súng tự chế, công cụ hỗ trợ, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự, an toàn tính mạng cho người dân.



Hiện nay, Công an huyện Quan Hóa đang tiếp tụ điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo HÀ ĐỒNG (TTO)