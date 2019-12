Bị truy bắt, 2 nghi phạm bỏ lại ôtô chở hơn 2 tạ ma túy đá, trốn vào rừng

Theo thông tin bước đầu, công an và biên phòng đang truy bắt 2 nghi phạm bỏ chạy vào rừng sau khi bị dừng xe kiểm tra trên quốc lộ 12, gần cửa khẩu Cha Lo và phát hiện số ma túy đá trên xe lên đến hơn 2 tạ.

Chiếc ôtô bán tải chở hơn 2 tạ ma túy đá mà hai nghi phạm bỏ lại trước khi bỏ trốn - Ảnh: A.N.Q.B.

Chiều 21-12, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, Công an tỉnh Quảng Bình vừa huy động thêm lực lượng lên khu vực xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa (gần cửa khẩu quốc tế Cha Lo) để truy bắt 2 nghi phạm vận chuyển ma túy vừa bỏ chạy vào rừng.

Theo kiểm tra ban đầu, số ma túy trên chiếc ôtô bán tải mà hai nghi phạm bỏ lại là ma túy đá, xếp trong 9 bao tải, tổng khối lượng hơn 200kg (2 tạ).

Hiện lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Bình cũng đã tăng cường người lên khu vực trên phối hợp xử lý.

Được biết, vào chiều cùng ngày (21-12), Đội cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình đón dừng một ôtô bán tải màu xanh sẫm mang biển kiểm soát 29C-30924 để kiểm tra tại quốc lộ 12 đoạn qua xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa.

Ngay khi thấy lực lượng công an, tài xế lái chiếc xe trên đã ngay lập tức nhấn ga bỏ chạy và đâm vào lan can đường. Khi lực lượng công an ập tới thì hai người trên xe đã nhanh chóng đạp cửa chạy vào khu vực rừng gần đó.

Hiện việc truy bắt vẫn đang được tiến hành dù trời tối. Được biết khu vực này gần biên giới, địa hình rừng núi hiểm trở và chỉ cách biên giới Lào khoảng vài cây số.