Ôtô gắn 2 biển số giả và thật vận chuyển 11.000 bao thuốc lá lậu

Bước đầu tài xế khai nhận dùng ôtô gắn chồng hai biển số giả và thật để thay đổi trong quá trình vận chuyển thuốc lá lậu.



Buôn bán, vận chuyển 1 bao thuốc lá lậu bị phạt tới 3 triệu đồng

Phát hiện xe thư báo chở 40.000 bao thuốc lá lậu trị giá gần 1 tỉ đồng

Số thuốc lá lậu được phát hiện trên ôtô - Ảnh: A.X.



Sáng 11-10, Đội 7 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Gò Vấp phát hiện, bắt giữ 1 xe ô tô vận chuyển hơn 11.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu.



Theo thông tin ban đầu, lúc 1h40 rạng sáng 11-10, trinh sát Đội 7 (PC03) phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Gò Vấp bắt quả tang tài xế Nguyễn Văn Đông (42 tuổi) đang lái ôtô chở thuốc lá lậu giao cho bà Tạ Thị Uyên Phương (48 tuổi) tại con hẻm đường Lê Văn Thọ (phường 11, quận Gò Vấp).



Kiểm tra trên xe, cảnh sát phát hiện có 11.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu (như Jet, Herro...).



Tiếp tục khám xét căn nhà là nơi cất giấu hàng của bà Phương, cảnh sát thu giữ thêm 600 bao thuốc lá lậu. Tổng số tang vật thu giữ được là 11.600 bao thuốc lá lậu cùng ôtô 7 chỗ là phương tiện vận chuyển.



Bước đầu tài xế Đông khai nhận dùng ôtô gắn chồng 2 biển số giả và thật để thay đổi trong quá trình vận chuyển thuốc lá lậu từ Long An về giao tại địa chỉ ở quận Gò Vấp cho bà Phương.



Hiện bà Phương và ông Đông cùng tang vật được bàn giao cho Công an quận Gò Vấp xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo NGỌC KHẢI (TTO)