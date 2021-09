Bão số 5 giật cấp 12 chỉ còn cách bờ biển Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 180 km

Bão số 5 giật cấp 12 di chuyển với tốc độ 5-10 km/giờ và đang cách bờ biển Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 180 km về phía Đông.





Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 11-9, vị trí tâm bão Conson (Bão số 5) ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Trị-Quảng Ngãi khoảng 180 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 160 km tính từ tâm bão.





Dự báo vị trí và hướng di chuyển của bão số 5 - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia



Do ảnh hưởng của bão số 5 tại trạm đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10. Khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định đã có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-120 mm, có nơi trên 150 mm.



Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10 km. Đến 22 giờ ngày 11-9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 109,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (65-90km/giờ), giật cấp 11.



Dự báo trong 12 đến 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10 km đi vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.



Đến 10 giờ ngày 12-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9.



Vùng nguy hiểm trên Biển trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ các hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.



Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển: Ở vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm các huyện đảo Lý Sơn, Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 4 -5 m; biển động rất mạnh.



Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: Từ hôm nay đến ngày mai (12-9), vùng ven biển khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; khu vực sâu trong đất liền các tỉnh trên có gió giật cấp 7-8.



Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai cho biết các địa phương vùng ảnh hưởng bão số 5 dự kiến sơ tán 664.238 dân khu vực ven biển (Thanh Hóa 174.905; Nghệ An 18.200; Hà Tĩnh 9.823; Quảng Bình 109.300; Quảng Trị 67.100; Thừa Thiên Huế 69.366; Đà Nẵng 58.683; Quảng Nam 172.373; Quảng Ngãi 24.442; Bình Định 23.073).



Các địa phương có dịch đã rà soát các đối tượng trong diện F0, F1 để có phương án cách ly, sơ tán riêng cũng như biện pháp y tế phù hợp để an toàn dịch bệnh (Hiện có 4.814 ca F0 và 11.792 ca F1 ở 8 tỉnh, thành phố với 38 quận, huyện ven biển đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg ). Các khu vực cách ly đã có phương án sơ tán dân đảm bảo an toàn tại chỗ.





Từ nay đến 13-9 ở các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa ở Quảng Trị đến Quảng Nam phổ biến 200-300 mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt, Quảng Ngãi phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.



Từ ngày 12 đến 14-9 ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm/đợt, riêng Quảng Bình và Hà Tĩnh có nơi trên 250 mm/đợt.

Theo Văn Duẩn (NLĐO)