Nam Bộ và Tây Nguyên có mưa to và dông, đề phòng rủi ro thiên tai

Ngày và đêm 27/5, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa ở Nam Trung Bộ phổ biến ở mức 20-50mm, ở Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ở mức 40-80mm.





Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)



Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 26/5 và sáng sớm 27/5, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to.



Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam nên ngày và đêm 27/5, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông; lượng mưa ở Nam Trung Bộ phổ biến ở mức 20-50mm, ở Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ở mức 40-80mm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá là cấp 1.



Rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam cũng gây mưa rào và dông trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.



Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã ban hành văn bản số 239/VPTT yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh; chủ động triển khai lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.



Dự báo các khu vực ngày và đêm 27/5: Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.



Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.



Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.



Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, ngày nắng, chiều tối và tối nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.



Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc ngày nắng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; phía Nam nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, phía Bắc có nơi trên 34 độ C.



Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.



Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Theo Hoàng Nam (TTXVN/Vietnam+)