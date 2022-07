Hoa hậu các dân tộc Việt Nam Nông Thúy Hằng: Tôi thấy mình còn nhiều thiếu sót!

Hoa hậu các dân tộc Việt Nam Nông Thúy Hằng chia sẻ, cô còn nhiều thiếu sót về kĩ năng, ngoại hình chưa phải là người nổi bật nhất, nhưng sẽ nỗ lực để hoàn thiện.



Hoa hậu các dân tộc Việt Nam Nông Thúy Hằng. Ảnh: NSCC.





Cảm xúc của chị như thế nào khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022?



Cảm xúc của tôi thật sự quá hạnh phúc. Tôi đã trải qua hai cuộc thi rồi và khi đến với cuộc thi này, tôi đặt rất nhiều quyết tâm. Tôi đến với cuộc thi không phải trong tâm thế dạo chơi hay học hỏi mà tôi đã chuẩn bị cho bản thân mình rất nhiều kỹ năng và cố gắng rất nhiều trong hành trình vừa rồi.



Khi đạt được vương miện, tôi nghĩ rằng đây là kết quả rất xứng đáng cho bản thân mình và cả những gì mà ban tổ chức đã kỳ vọng. Và tôi nghĩ bản thân mình có thể trở thành người truyền rất nhiều cảm hứng cho cộng đồng vì tôi có rất nhiều câu chuyện để chia sẻ đến với mọi người.





Sắc vóc của Nông Thúy Hằng. Ảnh: BTC.



Nông Thúy Hằng đã thi rất nhiều cuộc thi rồi và chị có nghĩ đến việc sẽ tham gia các cuộc thi hoa hậu cho đến khi nào đăng quang không?



Tuy tôi là một gương mặt đã cũ nhưng tôi nghĩ rằng, việc quan trọng không phải mình thi bao nhiêu lần mà quan trọng là mình có thể đem đến cho cuộc thi những giá trị gì.



Và thật ra không có thành công nào dễ dàng cả. Tôi nghĩ bản thân mình trong những cuộc thi trước, tôi chưa đủ may mắn và phù hợp. Sự phù hợp rất quan trọng.



Và đối với một cuộc thi như cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 là cuộc thi để các dân tộc thể hiện bản sắc của mình và tôi là người dân tộc Tày. Tôi đến với cuộc thi này, tôi nghĩ rằng bản thân mình phù hợp với tiêu chí cuộc thi, đó là lí do mà tôi có thể ngồi đây và ngay lúc này.



Chị nghĩ điều gì đã khiến mình được đăng quang và hành trình chị đến với cuộc thi đã gặp phải khó khăn gì và vượt qua nó như thế nào?



Như tôi cũng vừa nói ban nãy, sự phù hợp rất quan trọng. Tôi biết mình ở đâu và đâu mới là tiêu chí, đâu mới là người mà cuộc thi đang tìm kiếm. Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 tìm kiếm một cô gái bản sắc – chân thật – nghị lực thì tôi nghĩ bản thân mình hội tụ đầy đủ cả ba yếu tố đó.



Có thể là tôi chưa hoàn hảo các kỹ năng trình diễn, ngoại hình của tôi cũng chưa phải tốt nhất, tuy nhiên, tôi có những điều rất phù hợp và tôi tự hào về quê hương và dân tộc của mình.



Khi đến với cuộc thi, tôi cũng gặp phải rất nhiều khó khăn, khó khăn lớn nhất là tôi đã từng tham gia các cuộc thi sắc đẹp và ở đấu trường nhan sắc đó, tôi vẫn chưa có thành tích nổi bật, đó là cái rào cản lớn với bản thân tôi.



Ngoài ra còn có rất nhiều yếu tố khác, ví dụ như sự non nớt về kinh nghiệm trình diễn hay kỹ năng khác chưa thể bổ sung nhưng tôi tin rằng, bản thân có thể hoàn thiện điều đó trong tương lai.





Khoảnh khắc đăng quang của Nông Thuý Hằng. Ảnh: BTC.



Sắp tới chị là đại diện Việt Nam tham gia Miss Earth 2022, chị có cảm thấy mình thiếu sót gì cần bổ sung không? Chị đã có kế hoạch dùng tiền thưởng của mình cho mục đích gì chưa?



Tôi nghĩ bản thân còn thiếu rất nhiều điều, nhưng tôi nghĩ rằng, điều quan trọng là chúng ta không nhìn vào những điều chúng ta còn thiếu mà nhìn về tương lai, nhìn về những điều chúng ta đặt ra để phấn đấu và cố gắng hết mình để trau dồi những kỹ năng đó.



Việc sử dụng tiền thưởng của mình vào việc gì thì tôi xin phép giữ bí mật cho đến khi công bố vì tôi cũng muốn có sự thống nhất cùng với ban tổ chức để đưa ra những kế hoạch trong tương lai.



Cảm ơn chia sẻ của chị!



