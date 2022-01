Vẻ quyến rũ của Han So Hee trên tạp chí

Nữ diễn viên Han So Hee sẽ xuất hiện trên bìa của tạp chí Allure Korea số tháng 2.2022.

Han So Hee là một nữ diễn viên Hàn Quốc khá quen mặt đối với khán giả Việt Nam qua các vai diễn trong nhiều bộ phim như vai "tiểu tam" trong phim "The World of the Married" (Thế giới hôn nhân), "Nàng bướm" Nabi trong "Nevertheless" (Dẫu biết) và mới đây nhất là màn lột xác với vai diễn Ji Woo trong bộ phim "My Name" (Tên của tôi).

Không chỉ được khán giả yêu thích vì vẻ ngoài xinh đẹp, Han So Hee còn được nhiều khán giả đánh giá cao về sự tiến bộ qua từng vai diễn. Nữ diễn viên cũng được nhiều nhãn hàng và tạp chí săn đón.

Han So Hee đã được chọn là người mẫu cho trang bìa tháng 2 của tạp chí Allure Korea thông qua một cuộc khảo sát thế hệ MZ, với câu hỏi: "Ai là nàng thơ xinh đẹp nhất hiện nay?" và nữ diễn viên "My Name" đã được 48% người lựa chọn.

Thế hệ MZ dùng để chỉ những người sinh từ 1980 đến 2004, là sự kết hợp của thế hệ Millennials (gen Y) và thế hệ Z (gen Z), là nhóm thế hệ lớn nhất ở Seoul. Cứ 3 công dân ở Seoul thì sẽ có 1 người thuộc thế hệ MZ.

Dưới đây là những hình ảnh nữ diễn viên Han So Hee xuất hiện trên bìa của tạp chí Allure Korea số tháng 2.2022: