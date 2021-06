Người đẹp Doãn Hải My đăng ảnh diện bikini khoe body nóng bỏng

Lần hiếm hoi đăng tải hình ảnh nóng bỏng trên Facebook, Doãn Hải My khiến nhiều người trầm trồ vì sở hữu vòng eo thon gọn.

Ngoài nhan sắc ngọt ngào, Doãn Hải My còn sở hữu hình thể nóng bỏng. ẢNH: FBNV

Trên trang cá nhân, Doãn Hải My gây chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh nóng bỏng của mình. Người đẹp sinh năm 2001 diện bikini khoe vóc dáng thon gọn, đặc biệt là vòng eo săn chắc. Còn nhờ thời điểm tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020, những khoảnh khắc diện áo tắm của Hải My luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Cô sở hữu chiều cao 1,67m, số đo ba vòng 78-56-89.

Đây là lần hiếm hoi người đẹp sinh năm 2001 chia sẻ hình ảnh nóng bỏng trên trang cá nhân. ẢNH: FBNV

Bức ảnh nhận về hơn 2.000 lượt thích chỉ sau vài giờ đăng tải. Nhiều cư dân mạng trầm trồ bởi nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp cùng hình thể gợi cảm của nữ sinh Đại học Luật Hà Nội. Một tài khoản bình luận: “Ôi body trong mơ mới có của tôi". “Xinh quá luôn chị ơi, mê cái body của chị quá đi”, người xem khác chia sẻ. Một cư dân mạng khen ngợi: “Cái eo chết người quá cô gái xinh đẹp ơi". Một người bạn trêu chọc: “Thảo nào hôm nay Hà Nội mưa rào nè em mình".

Không thể phủ nhận rằng, Doãn Hải My là một trong những thí sinh được chú ý nhiều nhất sau Hoa hậu Việt Nam 2020. ẢNH: FBNV

Doãn Hải My được công chúng biết đến khi ghi danh dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Thời điểm đó, cô là ứng viên được đánh giá cao nhờ sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào cùng thành tích học tập ấn tượng. Tuy nhiên, người đẹp chỉ dừng chân ở Top 10 chung cuộc khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối. Sau cuộc thi, mỹ nhân sinh năm 2001 được nhiều nhà thiết kế “chọn mặt gửi vàng" mời trình diễn thời trang và làm người mẫu ảnh. Người đẹp cũng từng tiết lộ nhận được một số lời mời tham gia phim điện ảnh cũng như quay quảng cáo. Cô thấy mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, học thêm về diễn xuất để hoàn thành các công việc bên cạnh học tập tại Đại học Luật Hà Nội.

Nói về sự khác biệt sau khi dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Doãn Hải My từng thừa nhận cuộc thi là cột mốc đánh dấu khi cô bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Nếu như trước đây, người đẹp là một cô gái nhẹ nhàng, hơi yếu đuối thì ở thời điểm hiện tại, nữ sinh Đại học Luật trở nên năng động hơn, trưởng thành hơn trong suy nghĩ và hành động. Cô chia sẻ: “My tự hào vì mình đã cố gắng và đạt được những thành quả nhất định. Giờ là lúc My vững tin bước từng bước chắc chắn trên con đường mình đã chọn và tiếp tục thu nhặt kinh nghiệm để ngày một hoàn thiện bản thân”.

Theo Thạch Anh (TNO)