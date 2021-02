Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018 sau 3 năm: Người trưởng thành, người kết hôn

Sau 3 năm đăng quang, top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018 đều có ngã rẽ riêng. Tiểu Vy ngày một trưởng thành, trong khi đó 2 Á hậu có tình yêu, hạnh phúc.



Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018 sau 3 năm có nhiều thay đổi. Ảnh: SV.



Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018 lúc mới đăng quang. Ảnh: SV.

Hoa hậu Tiểu Vy: Ngày một trưởng thành

Tiểu Vy sở hữu chiều cao 1m74, cùng số đo 3 vòng 84-63-90, sau khi đạt ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2018, người đẹp thi Miss World 2018 diễn ra tại Trung Quốc. Tuy chỉ dừng chân ở top 30, song trong suốt quá trình dự thi, Tiểu Vy đã thể hiện được rất tốt những gì mình có.

Người đẹp còn gây ấn tượng khi lọt vào top 5 Người đẹp nhân ái của Miss World 2018. Trước khi trao lại vương miện cho Đỗ Thị Hà, Tiểu Vy luôn là cái tên được công chúng nhắc đến và yêu mến. Người đẹp thử sức với vai trò diễn viên và tham gia tích cực các dự án thiện nguyện.

Kết thúc nhiệm kỳ 2 năm đương nhiệm, Tiểu Vy đã có sự "lột xác" đầy ấn tượng về hình ảnh, trở thành một nàng hậu cá tính, gợi cảm và táo bạo hơn.

"Việc đạt được danh hiệu Hoa hậu đã giúp Vy làm được rất nhiều điều ý nghĩa ở tuổi đôi mươi. Nói về mình, Vy cảm thấy bản thân đang ngày càng hoàn thiện, biết kiềm chế cảm xúc của mình cũng như trưởng thành hơn trong suy nghĩ" - cô chia sẻ với Lao Động.



Hoa hậu Tiểu Vy. Ảnh: SV.

Á hậu 1 Phương Nga: Tình yêu đẹp với Bình An

Phương Nga giành ngôi vị Á hậu 1 tại Hoa hậu Việt Nam 2018. Lúc đó, người đẹp chỉ mới 20 tuổi. Cô gây ấn tượng khi sở hữu gương mặt đẹp, tiếng Anh lưu loát. Sau đó, Phương Nga đại diện Việt Nam thi Miss Grand 2018. Cô lọt vào top 10 chung cuộc - đây được xem là một thành tích khá ấn tượng.

Trở về từ cuộc thi, Phương Nga rẽ hướng sang làm MC và dẫn chương trình “Bữa trưa vui vẻ” trên kênh VTV6.

Bên cạnh đó, Phương Nga con được ngưỡng mộ với chuyện tình cảm đẹp như mơ bên bạn trai – nam diễn viên tài năng, điển trai Bình An. Cặp đôi nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ.



Á hậu 1 Phương Nga. Ảnh: SV.

Á hậu 2 Thuý An: Kết hôn với ông xã hơn 12 tuổi

Thúy An đăng quang Á hậu 2 tại Hoa hậu Việt Nam 2018. Sau khi đoạt danh hiệu, cô ít hoạt động showbiz, sống kín tiếng hơn so với hoa hậu Tiểu Vy và Á hậu Phương Nga. Năm 2019, cô tham gia Hoa hậu Liên lục địa 2019. Mặc dù không đạt được thành tích cao nhưng Thuý An đã để lại dấu ấn tốt đẹp cũng như có một thanh xuân rực rỡ đầy tự hào.

Trở về từ cuộc thi, Thuý An hoạt động bình lặng hơn Hoa hậu Tiểu Vy, Á hậu Phương Nga. Nàng Á hậu gốc Kiên Giang tìm được tình yêu hạnh phúc bên ông xã tiến sĩ. Cuối tháng 1 vừa qua, cặp đôi đã tổ chức đám cưới với sự chúc phúc của bạn bè là dàn Hoa hậu, Á hậu đình đám.

Chồng Á hậu Thúy An hơn cô 12 tuổi, từng sinh sống 12 năm ở Anh. Khi về nước, anh làm giảng viên một thời gian, sau đó tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Cô quen anh trước khi thi Hoa hậu Việt Nam 2018, đến cuối năm 2020 mới công khai tình cảm. Ngày 8.1.2021, cặp đôi chính thức về chung một nhà.



Á hậu 2 Thúy An. Ảnh: SV.

ĐÔNG DU (LĐO)