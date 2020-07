Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê, Võ Hoàng Yến bất ngờ hợp tác sau 'The Face'

Bộ ba 'chị đại' của Gương mặt thương hiệu bất ngờ tái ngộ trong một bộ ảnh khiến cho người hâm mộ 'đứng ngồi không yên'.

Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê, Võ Hoàng Yến bất ngờ hợp tác. Ảnh: FBNV

Mới đây, một số diễn đàn liên tục chia sẻ loạt ảnh hậu trường trong một buổi chụp ảnh của ba mỹ nhân Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê, Võ Hoàng Yến. Cùng diện chung kiểu váy hở vai gợi cảm với sắc hồng sặc sỡ, đến kiểu tóc cũng giống nhau nhưng ba cựu huấn luyện viên The Face “mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười”.

Ảnh hậu trường buổi chụp hình được ê-kíp hé lộ. Ảnh: NVCC

Trong khi Hồ Ngọc Hà quý phái với ánh mắt “sắc lẹm” thì Võ Hoàng Yến vẫn rất ấn tượng với thần thái “sang chảnh” khó ai bì kịp. Nhan sắc của bà mẹ một con Lan Khuê càng khiến dân mạng phải trầm trồ vì sau khi sinh, cô càng mặn mà, quyến rũ. Đây cũng là lần đầu tiên Lan Khuê tái xuất làng giải trí sau thời gian dài toàn tâm toàn ý lui về chăm sóc gia đình.

Hồ Ngọc Hà quý phái. Ảnh: NVCC Võ Hoàng Yến đầy cá tính. Ảnh: NVCC Nhan sắc “gái một con trông mòn con mắt” của Lan Khuê. Ảnh: NVCC

Ở từng mùa giải The Face, Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê và Võ Hoàng Yến đều là những huấn luyện viên nhận được sự yêu mến từ đông đảo người hâm mộ. Bởi lẽ, mỗi người có một phong cách và thần thái rất riêng, họ cũng là những tên tuổi được săn đón hàng đầu trong showbiz ở thời điểm hiện tại.

Với sự chuyên nghiệp, điềm tĩnh và tận tâm, Hồ Ngọc Hà chính là huấn luyện viên đầu tiên giành được chiến thắng trong mùa 1 The Face Vietnam. Cùng mùa thi đó, Lan Khuê cũng gây ấn tượng khi lần đầu làm huấn luyện viên trên một chương trình truyền hình thực tế. Cô gây chú ý với những màn tranh cãi đầy kịch tính với huấn luyện viên Phạm Hương. Riêng Võ Hoàng Yến tuy là người đến sau nhưng lại trở thành một trong những huấn luyện viên được yêu thích nhất của The Face Vietnam. Siêu mẫu được đánh giá là yếu tố then chốt tạo nên sự thành công của mùa 3 chương trình. Vừa hài hước vừa đanh thép trong từng hành động, Võ Hoàng Yến tạo nên nhiều tình huống khó quên. Nhiều câu nói “bất hủ” của cô vẫn được dân mạng nhắc lại cho đến tận bây giờ.

Theo Như Võ (Thanh Niên)