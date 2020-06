Hoa hậu Giáng My đọ sắc cùng Á hậu Huyền My, Á hậu Hoàng My

Lần đầu tiên, 3 người đẹp cùng tên My: Hoa hậu Giáng My, Á hậu Hoàng My, Á hậu Huyền My đã có dịp hội ngộ tại một sự kiện.





Xuất hiện tại sự kiện, Hoa hậu Giáng My gây chú ý với vẻ ngoài trẻ trung. Ảnh: Trung Nguyên.

Mặc dù đã bước sang tuổi 48 nhưng Hoa hậu Đền Hùng 1992 vẫn giữ được vẻ trẻ trung. Cô diện chiếc áo dài gấm trắng truyền thống nhưng vẫn nổi bật, quý phái. Ảnh: Trung Nguyên.

Sự kiện lần này có sự tham gia của Á hậu Hoàng My. Đây là lần hiếm hoi cô tham dự sự kiện trong 1 năm trở lại đây. Kể từ sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Hoàng My dần rút lui khỏi các sự kiện giải trí, cô giành nhiều thời gian để đi du lịch cũng như tham gia các hoạt động xã hội. Ảnh: Trung Nguyên.

Cùng 2 đàn chị, Á hậu Huyền My cũng xuất hiện tại sự kiện với trang phục váy trắng trẻ trung, thanh lịch. Ảnh: Trung Nguyên.

Cả ba người đẹp tên My đã vui vẻ chụp ảnh cùng nhau. Đây là lần đầu tiên cả ba có dịp hội ngộ. Ảnh: Trung Nguyên.

Ba người đẹp đại diện cho 3 thế hệ nhưng vẫn có một điểm chung là ngày càng trẻ đẹp với thời gian. Sau lần hội ngộ này, các người đẹp cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau trong thời gian tới. Ảnh: Trung Nguyên.