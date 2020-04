Nhan sắc đỉnh cao của nhân vật người thứ 3 trong phim "Thế giới hôn nhân"

Nữ diễn viên Han So Hee, người hiện đang gây sốt với vai "tiểu tam" trong phim "Thế giới hôn nhân" - The World of the Married" đang trở thành tâm điểm chú ý.

Bộ phim truyền hình "Thế giới hôn nhân" đang "làm mưa làm gió" trên màn ảnh Hàn. Khán giả Việt cũng rất nóng lòng theo dõi từng tập phim về đề tài hôn nhân này, xoay quanh câu chuyện nữ bác sĩ phát hiện chồng ngoại tình, lên kế hoạch trả thù và lấy lại tiền bạc.

Trong phim, nữ diễn viên trẻ tuổi Han So Hee đảm nhận vai "tiểu tam" xen ngang vào cuộc sống hôn nhân của nhân vật nữ chính. Mặc dù bị ghét vì vai phản diện nhưng Han So Hee lại gây chú ý bởi nhan sắc đỉnh cao.



Diễn viên Han So Hee. Ảnh: T.L

Han So Hee sinh năm 1994 và bắt đầu nghiệp diễn khá muộn. Ở tuổi 23, cô tham gia "Reunited Worlds - Thế giới hợp nhất" với một vai rất nhỏ là phóng viên thời trang Lee Seo Won. Không phải một một bộ phim thành công nhưng Han So Hee cũng ít nhiều để lại ấn tượng nhờ nhan sắc nổi trội.

Han So Hee thể hiện nhiều cảnh vụng trộm với đàn ông có vợ. Ảnh: JBTC

Han So Hee tiếp tục góp mặt trong bộ phim "Money Flower - Hoa Tiền" của đài MBC. Trong vai người tình bí mật của Jang Boo Chun (Jang Seung Jo), Han So Hee ghi điểm nhờ nét đẹp sắc sảo và khả năng diễn xuất thuyết phục. Đây cũng là vai diễn giúp cô được đề cử Nữ diễn viên mới xuất sắc tại MBC Drama Awards.



Nữ diễn viên có gương mặt thanh tú. Ảnh: T.L

Năm 2020, So Hee trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn "tiểu tam" Yeo Da Kyung đối đầu với chị đại Kim Hee Ae trong "Thế giới hôn nhân". Trở thành "Tuesday", Yeo Da Kyung bày ra đủ loại chiêu trò để "tra tấn" tinh thần của tình địch.

Cô nhiều lần bóng gió về chuyện yêu đương mặn nồng cùng đàn ông đã có vợ và thường xuyên xuất hiện hòng chọc tức Sun Woo (Kim Hee Ae). Thậm chí, ả ta còn không ngại tiết lộ việc đang mang thai con của Lee Tae Oh với Sun Woo để dằn mặt.



Han So Hee ít nhiều để lại ấn tượng nhờ nhan sắc nổi trội. Ảnh: T.L

Ngay lập tức, màn thể hiện của So Hee khiến khán giả không khỏi "điên tiết" vì diễn quá đạt vai người thứ ba chen chân vào hôn nhân của người khác mà còn không biết xấu hổ, sẵn sàng bóng gió đối mặt với chính thất.

Vẻ ngoài xinh đẹp cùng diễn xuất ổn đã giúp So Hee nhanh chóng ghi điểm trong mắt khán giả. Ảnh: T.L

Dù chỉ mới bắt đầu diễn xuất, Han So Hee có thể xem là một nhân tố tiềm năng của thế hệ nữ diễn viên mới xứ Hàn nhờ kĩ năng diễn xuất ổn định và nhất là nhan sắc nổi bật giúp cô được gắn với biệt danh "bản sao của Song Hyo Kyo".