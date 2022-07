Google sắp chuyển dây chuyền sản xuất smartphone đến Việt Nam?

Google được cho là đang cân nhắc khả năng chuyển sản xuất dòng điện thoại thông minh Pixel từ Trung Quốc sang Việt Nam sau năm 2023.





"Mục đích của tập đoàn Mỹ nhằm tránh rủi ro từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và những đợt phong toả vì dịch bệnh của Trung Quốc" - tạp chí công nghệ Đài Loan (Trung Quốc) Digitimes Asia đưa tin.



Theo nguồn tin từ chuỗi cung ứng thượng tầng, Google đang xem xét chuyển đơn đặt hàng cho smartphone thế hệ mới đến các nhà máy của đối tác sản xuất ở Việt Nam.



Nguồn tin còn tiết lộ gã khổng lồ Internet của Mỹ dự định chuyển việc sản xuất điện thoại thông minh sang Việt Nam từ lâu. Nhưng đại dịch xảy ra cùng lý do về chuỗi cung ứng mạnh của Trung Quốc khiến kế hoạch của Google bị gác lại. Tuy nhiên, các đợt phong toả vì dịch bệnh của Trung Quốc gần đây khiến công ty phải xem xét lại chiến lược.



Google ghi nhận nhu cầu tăng mạnh với Pixel 6 ở Bắc Mỹ với lượng xuất xưởng đạt khoảng 1,2 triệu chiếc trong quý đầu tiên của năm 2022, nâng thị phần của hãng trong khu vực lên 3%, tăng từ 1% trong quý đầu tiên của năm 2021.



Tập đoàn Mỹ lên kế hoạch sản xuất cho thế hệ Pixel 7 nhưng vẫn tiếp tục sản xuất điện thoại này chủ yếu ở Trung Quốc. Nguyên do bởi Pixel 7 không nâng cấp nhiều so với Pixel 6. Vì thế, các đối tác lắp ráp tại đây có thể tận dụng linh kiện cũ từ thế hệ trước nếu có thể. "Google sẽ chuyển một phần nhỏ đơn đặt hàng Pixel 7 sang sản xuất tại Việt Nam để thử nghiệm và đào tạo nguồn nhân lực mới" - thông tin từ Digitimes Asia cho biết thêm.



Các nguồn tin cho rằng dây chuyền sản xuất smartphone mới của Google tại Việt Nam sẽ được thành lập sau năm 2023. Khi đó, các máy thế hệ smartphone mới nhất của hãng sẽ được sản xuất tại quốc gia Đông Nam Á.



FIH, công ty con của Foxconn, chịu trách nhiệm chính trong việc sản xuất dòng Pixel của Google, trong khi Compal Electronics đang đảm nhận một số linh kiện của dòng sản phẩm này. Cả FIH và Compal (Đài Loan -Trung Quốc) đều đã có nhà máy sản xuất tại Việt Nam và có thể đáp ứng yêu cầu của Google bất cứ lúc nào.





Điện thoại thông minh Pixel 6 của Google. Ảnh: Google



Theo The Investor, Việt Nam đã trở thành cơ sở sản xuất của các nhà sản xuất điện tử toàn cầu như Intel, Samsung, LG, Foxconn, Goertek, Luxshare, Winston, Pegatron, BYD và Compal. Đáng chú ý, công ty BYD của Trung Quốc đã bắt đầu lắp ráp máy tính bảng Apple tại Việt Nam, trong khi Compal đang trong quá trình tìm kiếm mặt bằng để xây dựng nhà máy mới, theo chuyên trang công nghệ Hàn Quốc.



iPad trở thành dòng sản phẩm chính thứ hai của Apple được sản xuất tại Việt Nam, sau dòng tai nghe AirPods. Động thái này không chỉ nhấn mạnh nỗ lực không ngừng của Apple trong việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng mà còn cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của Việt Nam đối với công ty. Apple đã xuất xưởng 58 triệu chiếc iPad vào năm ngoái, với phần lớn các nhà cung cấp thiết bị này tập trung ở Trung Quốc.



Tháng 11-2021, Amkor Technology, Inc., nhà cung cấp dịch vụ đóng gói và thử nghiệm sản phẩm bán dẫn toàn cầu, thông báo sẽ rót 1,6 tỉ USD vào Việt Nam vào năm 2035 để xây dựng một cơ sở hiện đại ở tỉnh Bắc Ninh.



Nhà máy thông minh sẽ là một phần quan trọng trong mạng lưới toàn cầu của tập đoàn Mỹ. Cơ sở có diện tích 23 ha tại Khu công nghiệp Yên Phong 2C.



Tỉnh Bắc Ninh là nơi đặt một trong hai nhà máy của Samsung Electronics tại Việt Nam, sản xuất điện thoại thông minh Samsung. Một nhà máy sản xuất điện thoại thông minh khác ở tỉnh Thái Nguyên. Hiện tại, khoảng 60% điện thoại thông minh của Samsung được sản xuất tại Việt Nam.

Theo Bằng Hưng (NLĐO)