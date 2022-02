Quy định mới về điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm x Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng.





Nội dung này được quy định tại Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH (có hiệu lực từ 20-2-2022) quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.



Theo đó, tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được điều chỉnh theo công thức sau:



Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm x Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng.



Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng từ trước năm 1995 đến năm 2022, đơn cử như sau:



- Trước năm 1995: 5,10 (tăng 0,09 so với mức điều chỉnh của năm 2021);



- Năm 1995: 4,33 (tăng 0,08 so với mức điều chỉnh của năm 2021);



- Năm 1996: 4,09 (tăng 0,07 so với mức điều chỉnh của năm 2021);



- Năm 1997: 3,96 (tăng 0,07 so với mức điều chỉnh của năm 2021);



- Năm 1998: 3,68 (tăng 0,07 so với mức điều chỉnh của năm 2021);



- Năm 1999: 3,53 (tăng 0,07 so với mức điều chỉnh của năm 2021);



- Năm 2000: 3,58 (tăng 0,06 so với mức điều chỉnh của năm 2021);



- Năm 2022: 1,00;...



Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện tiền lương do Nhà nước quy định vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì:



Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định từ ngày 01/01/2016 trở đi và tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được điều chỉnh theo quy định trên.



Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 20-2-2022; áp dụng từ ngày 1-1-2022 và thay thế Thông tư 23/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30-12-2020.

Theo A.Chi (NLĐO)